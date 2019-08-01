Дети из Китая приедут на оздоровление в лагерь «Зубрёнок»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь примет на оздоровление детей из Китая. Они будут отдыхать в «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Набраться сил и здоровья в нашу страну приедут 92 юных гостя из Поднебесной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. В Беларуси китайских детей ждет оздоровительная программа.





А еще насыщенная культурная часть, которая состоит из экскурсий как в столице, так в и других регионах и городах страны. Как отмечают эксперты, такой вид взаимодействия поможет наладить контакт на более глобальном уровне и поддержит общую тональность Года образования Беларуси в Китае.



