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Дети из Китая приедут на оздоровление в лагерь «Зубрёнок»

02.08.2019 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь примет на оздоровление детей из Китая. Они будут отдыхать в «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из Китая приедут на оздоровление в лагерь «Зубрёнок»

Набраться сил и здоровья в нашу страну приедут 92 юных гостя из Поднебесной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. В Беларуси китайских детей ждет оздоровительная программа.

Дети из Китая приедут на оздоровление в лагерь «Зубрёнок»

А еще насыщенная культурная часть, которая состоит из экскурсий как в столице, так в и других регионах и городах страны. Как отмечают эксперты, такой вид взаимодействия поможет наладить контакт на более глобальном уровне и поддержит общую тональность Года образования Беларуси в Китае.

Дети из Китая приедут на оздоровление в лагерь «Зубрёнок»

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Новости Беларуси. Беларусь примет на оздоровление детей из Китая. Они будут отдыхать в «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Набраться сил и...
 
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