|
Дети из Китая приедут на оздоровление в лагерь «Зубрёнок»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь примет на оздоровление детей из Китая. Они будут отдыхать в «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Набраться сил и здоровья в нашу страну приедут 92 юных гостя из Поднебесной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. В Беларуси китайских детей ждет оздоровительная программа.
А еще насыщенная культурная часть, которая состоит из экскурсий как в столице, так в и других регионах и городах страны. Как отмечают эксперты, такой вид взаимодействия поможет наладить контакт на более глобальном уровне и поддержит общую тональность Года образования Беларуси в Китае.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь примет на оздоровление детей из Китая. Они будут отдыхать в «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Набраться сил и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)