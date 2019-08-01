Компания "Сэлмакс Групп ПК" заняла нишу поликарбоната в 2011 году.

В 2012 мы запустили производство металлических каркасов для теплиц, беседок и дачных душей, также в 2012 начали импорт прозрачного шифера производства «Salux» Германия.

В 2014 году мы выпустили марки поликарбоната "Скарб", "Скарб-про", "Гаспадар".

В 2015 начали выпускать поликарбонат марки "Парничок".

В 2016 обновили всю линию производства для улучшения качества нашей продукции, чтобы быть конкурентоспособными и выйти на рынки России и Европы.

В 2017 запустили производство поликарбоната "Мастер" и расширили линейку маркой "Скарб-про-люкс" - супер-поликарбонат с улучшенными характеристиками и увеличенным весом.

Мы начали экскурсию с производства: на сегодняшний момент, «производственная компания СЭЛМАКС ГРУПП» произвела более 11 000 000 м2 поликарбоната и более 120000 каркасов теплиц.

В производстве используется высококачественное сырье от лидеров рынка по производству полимерного сырья SABIC Innovative Plastics, Bear Covestro, Казаньоргсинтез.

ООО «Сэлмакс Групп ПК» является крупнейшим производителем поликарбоната и каркасов в Беларуси, а также напрямую сотрудничает с производителями всей реализуемой нами продукции. Их штат постоянно пополняется специалистами высокого класса, которых они воспитывают сами, повышая их квалификацию, отправляя на образовательные курсы и семинары.

Позже мы посетили самый большой в Беларуси склад поликарбонат. Где всегда есть различные цвета (прозрачный, бронза, серый, серебристый, синий, зеленый, красный, бирюза, оранжевый, опал, гранат и др), толщины (2,5мм, 3мм, 3,5мм, 3,8мм, 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, 16мм, 20мм), а также листы различного удельного веса. Всегда в наличии более 150 000м.кв. готовой продукции.

Так же на складе представлены прозрачный шифер, дачные души из поликарбоната, беседки, теплицы, и садовая мебель.

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