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Завод по производству поликарбоната "SELMAKS"
02.08.2019 10:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Компания "Сэлмакс Групп ПК" заняла нишу поликарбоната в 2011 году.
Мы начали экскурсию с производства: на сегодняшний момент, «производственная компания СЭЛМАКС ГРУПП» произвела более 11 000 000 м2 поликарбоната и более 120000 каркасов теплиц.
В производстве используется высококачественное сырье от лидеров рынка по производству полимерного сырья SABIC Innovative Plastics, Bear Covestro, Казаньоргсинтез.
ООО «Сэлмакс Групп ПК» является крупнейшим производителем поликарбоната и каркасов в Беларуси, а также напрямую сотрудничает с производителями всей реализуемой нами продукции. Их штат постоянно пополняется специалистами высокого класса, которых они воспитывают сами, повышая их квалификацию, отправляя на образовательные курсы и семинары.
Позже мы посетили самый большой в Беларуси склад поликарбонат. Где всегда есть различные цвета (прозрачный, бронза, серый, серебристый, синий, зеленый, красный, бирюза, оранжевый, опал, гранат и др), толщины (2,5мм, 3мм, 3,5мм, 3,8мм, 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, 16мм, 20мм), а также листы различного удельного веса. Всегда в наличии более 150 000м.кв. готовой продукции.
Так же на складе представлены прозрачный шифер, дачные души из поликарбоната, беседки, теплицы, и садовая мебель.
Вы можете купить поликарбонат у наших друзей
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Друзья, всем привет! Наши друзья, производители теплиц и поликарбоната, «производственная компания СЭЛМАКС ГРУПП» позвали нас на экскурсию по своему производству...
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