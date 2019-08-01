ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп нехотя подписал указ о новых санкциях против России из-за Скрипаля

02.08.2019 10:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за отравление нервно-паралитическим агентом "Новичок" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.



Первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп подписал в прошлом году. Тот же закон предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений в случае, если государство (в данном случае Россия) не подтвердило, что больше не использует химическое оружие в нарушение международного права.

Издание пишет, что Трамп не хотел обострять отношения с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому тормозил попытки введения второго раунда санкций.

По данным Politico, после того, как члены Палаты представителей – демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол – обнародовали заявление с призывом ввести второй пакет санкций против России, Трамп был вынужден подписать указ.

Второй пакет еще в марте этого года подготовил Минфин и Госдепартамент США.

Документ пока еще не опубликован.


66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В связи с инцидентом власти Великобритании объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

Скрипали выжили, они выписаны из больницы.

Вашингтон неоднократно принимал и расширял санкции против Москвы за агрессию в Крыму и на Донбассе, а также попытки повлиять на американскую избирательную кампанию 2016 года.

26 июля 2018 года председатель комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от Республиканской партии Эд Ройс, призвал Трампа ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей. 
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за отравление нервно-паралитическим агентом "Новичок" бывшего российского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дан старт благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика