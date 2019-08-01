|
Продажи Gillette упали из-за... моды на бороды
Источник материала: Партизан
Мода на бороды негативно повлияла на продажи крупнейшего бритвенного бренда Gillette. Об этом пишет портал Market watch.
Ранее Procter & Gamble сообщил об убытках в $5 млрд по итогам второго квартала 2019 г. Компания объяснила свои слабые результаты переоценкой (минус $8 млрд) стоимости бизнеса Gillette (входит в P&G). Продажи товаров этого бренда в прошлом году демонстрировали падение в течение 11 месяцев из 12.
«Снижение частоты бритья среди мужчин привело к сокращению объемов рынка лезвий и бритв», — пояснил финансовый директор P&G Джон Меллер.
По данным Euromonitor, за последние пять лет американский рынок мужских бритв сократился более чем на 11% — с $2,4 млрд в 2015 г. и до $2,2 млрд в 2018 г.
Миллениалы стали реже бриться из-за моды на бороды. Мужчина с растительностью на лице воспринимается окружающими более зрелым и надежным, ссылается портал на исследование журнала «Behavioral Ecology».
А ученый Чарльз Дарвин считал, что борода не исчезла в течение эволюции человека, так как всегда была критерием отбора более привлекательных самцов для спаривания.
Среди других аргументов отказа современных мужчин от бритья — сменные блоки для станков стоят недешево.
«Меня смущает цена в $5 за сменное лезвие (в США за блок Gillette razor), поскольку это подразумевает ежегодные расходы более чем в $200. Сумма, равная обеду в хорошем ресторане, даже с бутылкой вина. И поверьте мне: я бы лучше предпочел хорошо поужинать, чем побриться», — приводятся слова Чарльза Пэсси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мода на бороды негативно повлияла на продажи крупнейшего бритвенного бренда Gillette. Об этом пишет портал Market watch.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)