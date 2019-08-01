Продажи Gillette упали из-за... моды на бороды

Ранее Procter & Gamble сообщил об убытках в $5 млрд по итогам второго квартала 2019 г. Компания объяснила свои слабые результаты переоценкой (минус $8 млрд) стоимости бизнеса Gillette (входит в P&G). Продажи товаров этого бренда в прошлом году демонстрировали падение в течение 11 месяцев из 12.





«Снижение частоты бритья среди мужчин привело к сокращению объемов рынка лезвий и бритв», — пояснил финансовый директор P&G Джон Меллер.





По данным Euromonitor, за последние пять лет американский рынок мужских бритв сократился более чем на 11% — с $2,4 млрд в 2015 г. и до $2,2 млрд в 2018 г.





Миллениалы стали реже бриться из-за моды на бороды. Мужчина с растительностью на лице воспринимается окружающими более зрелым и надежным, ссылается портал на исследование журнала «Behavioral Ecology».









А ученый Чарльз Дарвин считал, что борода не исчезла в течение эволюции человека, так как всегда была критерием отбора более привлекательных самцов для спаривания.





Среди других аргументов отказа современных мужчин от бритья — сменные блоки для станков стоят недешево.





«Меня смущает цена в $5 за сменное лезвие (в США за блок Gillette razor), поскольку это подразумевает ежегодные расходы более чем в $200. Сумма, равная обеду в хорошем ресторане, даже с бутылкой вина. И поверьте мне: я бы лучше предпочел хорошо поужинать, чем побриться», — приводятся слова Чарльза Пэсси.