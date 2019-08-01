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Продажи Gillette упали из-за... моды на бороды

02.08.2019 10:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мода на бороды негативно повлияла на продажи крупнейшего бритвенного бренда Gillette. Об этом пишет портал Market watch.

Ранее Procter & Gamble сообщил об убытках в $5 млрд по итогам второго квартала 2019 г. Компания объяснила свои слабые результаты переоценкой (минус $8 млрд) стоимости бизнеса Gillette (входит в P&G). Продажи товаров этого бренда в прошлом году демонстрировали падение в течение 11 месяцев из 12.

«Снижение частоты бритья среди мужчин привело к сокращению объемов рынка лезвий и бритв», — пояснил финансовый директор P&G Джон Меллер.

По данным Euromonitor, за последние пять лет американский рынок мужских бритв сократился более чем на 11% — с $2,4 млрд в 2015 г. и до $2,2 млрд в 2018 г.

Миллениалы стали реже бриться из-за моды на бороды. Мужчина с растительностью на лице воспринимается окружающими более зрелым и надежным, ссылается портал на исследование журнала «Behavioral Ecology». 


А ученый Чарльз Дарвин считал, что борода не исчезла в течение эволюции человека, так как всегда была критерием отбора более привлекательных самцов для спаривания.

Среди других аргументов отказа современных мужчин от бритья — сменные блоки для станков стоят недешево.

«Меня смущает цена в $5 за сменное лезвие (в США за блок Gillette razor), поскольку это подразумевает ежегодные расходы более чем в $200. Сумма, равная обеду в хорошем ресторане, даже с бутылкой вина. И поверьте мне: я бы лучше предпочел хорошо поужинать, чем побриться», — приводятся слова Чарльза Пэсси.
 
 
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Мода на бороды негативно повлияла на продажи крупнейшего бритвенного бренда Gillette. Об этом пишет портал Market watch.
 
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