О планах партии на «политическую вакханалию» «Белорусскому партизану» рассказал член Политсовета ОГП Лев Марголин.





Съезд планируется на сентябрь

- Парламентская кампания не связана с избирательным процессом, поэтому мы преследуем партийные цели, - говорит политик.





Предварительная дата съезда – 28 или 29 сентября, все зависит от того, «где и когда партия найдет помещение». Но вопрос с датой по-прежнему открыт.





По словам Льва Марголина, нет окончательного решения по количеству выдвигаемых кандидатов в депутаты. Политик предполагает, что партия выдвинет 30-35 кандидатов.





В депутаты пойдет исполняющий обязанности председателя партии Николай Козлов, а вот бывший лидер Анатолий Лебедько занят делами центра “Европейский Диалог”, а потому в парламентской кампании участвовать не собирается.





- Лебедько отошел на определенное время от политической деятельности – сейчас больше творчеством занимается. Не могу выдавать его секреты, тем более что и не слишком много о них знаю, но собирался что-то написать, а потом успешно продвигает общественное учреждение: видеоблоги, и дискуссионный клуб, и “Бурбалкі” - все это занимает много времени, - отметил Лев Марголин.





Что же касается нынешнего депутата Палаты представителей – члена ОГП Анны Канопацкой, то ее кампания – в ее руках.





- Дело в том, что кандидатов в депутаты выдвигает съезд. Естественно, Анна Канопацкая как действующий член партии может и сама выдвинуть свою кандидатуру на съезде, и делегаты могут выдвинуть, а предварительно она может заручиться поддержкой на конференции Минской городской организации партии.





А дальше – как народ решит: поддержит – пойдет кандидатом от партии, не поддержит – значит, придется собирать подписи, - отметил Лев Марголин.









Не будет никакого ерферендума

- Власти не нужен этот референдум. Все что можно поменять, можно поменять и без референдума. А конспирологические теории относительно того, что Лукашенко нужно закрепить личную власть или выскользнуть из объятий России - я в это не верю. На мой взгляд, не будет никакого референдума – ни к парламентским, ни к президентским выборам.





Праймериз жив

- В рамках правоцентристской коалиции мы уже давно утвердили сценарий участия – будем проводить праймериз. Немного изменился график, потому что большинство народа считало, что президентские выборы пройдут раньше парламентских. Но президентские выборы, скорее, будут проходить в будущем августе, думаю, ими мы займемся сразу после парламентской кампании, - говорит Лев Марголин. – Документы готовы, под некоторыми уже стоят подписи, под некоторыми – нет, но это связано скорее с периодом отпусков. Особых разногласий я не вижу – подписание документов – больше формальность.