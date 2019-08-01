Трамп вводит пошлины на все товары из Китая. Нефть рухнула. Российский рубль тоже

Очередной раунд торговых переговоров в Пекине закончился провалом, и с 1 сентября США под тарифы 10% попадут китайские товары на 300 млрд долларов, оставшиеся товары на 250 млрд - станутся под прежним тарифным режимом - 25%, констатировал Трамп.





Серия твитов американского президента произвела эффект разорвавшейся бомбы на рынке нефти, где котировки рухнули на 6-8%.





Фьючерсы сорт Brent спикировали на 6,2% за час и остановились в 2 центах от того, чтобы пробить отметку 60 долларов. К 23.19 рынок отыграл часть потеть, и сентябрьские контракты заключались по 61,11 доллара за бочку со снижением цены на 5,45%.





В Нью-Йорке обвал WTI достигал 7,5%, а котировки обновили минимум за 6 недель - 53,59 доллара за баррель.

Курс доллара на МосБирже подскочил максимально с апреля, на 74 копейки - до 64,3450 рубля, евро рванул наверх рекордно с января - на 83 копейки, до 71,3350 рубля.





Юань обновил минимум за 1,5 месяца (6,9325 юаня за доллар), рынок акций США ушел в минус на 1,1-1,3%, после того, как капитал ринулся в защитные активы, а доходность 10-летних госбондов США опустилась на глубины, которых не видела с декабря 2016 года - 1,8815%.





«Наши представители только что вернулись из Китая, где они провели конструктивные переговоры касательно будущей торговой сделки. Мы думали, мы договорились с Китаем три месяца назад, но Китай решил переcмотреть условия до подписания. Недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого», - написал Трамп.









Он также добавил, что «его друг председатель Си» обещал положить конец продаже в США фентанила - опиодного анальгетика, который используется как рекреационный наркотик, сходный с героином.

«Этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать», - написал Трамп.





«Торговые переговоры продолжаются, и во время переговоров США - с 1 сентября - начнут действовать небольшие дополнительные тарифы», - предупредил Трамп. «Мы с нетерпением ждем продолжения нашего позитивного диалога с Китаем», - резюмировал он.