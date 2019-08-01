﻿ СМИ: Украинские президенты всегда стремились заручиться поддержкой лидера Беларуси, но эти договоренности никогда не имели никакой практической ценности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Украинские президенты всегда стремились заручиться поддержкой лидера Беларуси, но эти договоренности никогда не имели никакой практической ценности

02.08.2019 10:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинские президенты всегда стремились заручиться поддержкой лидера Беларуси, но эти договоренности никогда не имели никакой практической ценности. Так оценивает перспективы встречи Зеленского и Лукашенко украинский журналист, регулярно прибегающий к антироссийской риторике. По его мнению, Лукашенко настолько же зависим от Москвы, насколько Зеленский — от США и европейских партнеров.



Все украинские президенты старались найти общий язык с белорусским коллегой. Не только Кучма и Янукович, но и Ющенко, и Порошенко — несмотря на все заявления о демократическом и европейском выборе страны. И даже Турчинов после того, как стал исполняющим обязанности президента, отправился на встречу с белорусским правителем.

Зеленский не стал исключением, встреча с Лукашенко стала одним из приоритетов для нового украинского президента. И это при том, что никакого смысла в таких переговорах просто не существует. Точно также, как сам Зеленский не многое может изменить в политике, потому как зависит от поддержки США и помощи Запада, Лукашенко не способен на серьезные шаги — потому что полностью зависим от Кремля. Прежде всего, экономически.

Разговоры с украинскими президентами — как и поездки в Китай или Венесуэлу — Александр Григорьевич всегда использовал для того, чтобы выгодно продать Москве свой суверенитет. Да что там украинские президенты! Точно также после войны России против Грузии Александр Лукашенко использовал Михаила Саакашвили. Он расточал грузинскому коллеге комплименты (Саакашвили тоже в долгу не оставался), предоставил ему эфир государственного телевидения. Но как только в Москве пошли на уступки — Лукашенко забыл о Саакашвили, будто того и не было никогда. С Зеленским, вне всякого сомнения, будет то же самое. Свои контакты с украинским коллегой Лукашенко будет демонстрировать в качестве очередного доказательства способности принимать самостоятельные решения и действовать вопреки Москве. Но как только сможет обменять эту самостоятельность на деньги из России — о Зеленском в Минске больше не будут вспоминать. Зачем он нужен, раз денег не дает?


Нужно понять одну очень простую вещь. Никакой Лукашенко не предотвращает российского нападения с территории Беларуси, считает украинский телеканал Эспресо. Это очередная украинская иллюзия. Путин не нападает с территории Беларуси не потому, что ему мешает Лукашенко, а потому, что это не нужно самому Путину. 

Путину сегодня вполне выгоден статус Беларуси как государства-сателлита — поэтому с ее территории не будут совершаться никакие действия по отношению к Украине или другим странам. Пока что не будут совершаться. И Путин нападает там, где есть достаточное число населения и представителей местной элиты, которые способны поддержать агрессию. Все достаточно просто, все зависит на самом деле от самих укра цев и их готовности к сопротивлению.

Лукашенко тут совершенно не причем, заключают украинские эксперты.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские президенты всегда стремились заручиться поддержкой лидера Беларуси, но эти договоренности никогда не имели никакой практической ценности. Так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый титулованный футболист планеты нашел работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика