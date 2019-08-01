Азаренко проиграла

Виктория Азаренко (38 WTA) начала встречу против Донны Векич (25 WTA) с реализованного брейк-пойнта, затем взяла «под ноль» гейм на подаче. Очень агрессивно действовала Вика в пятом гейме, заработав тройной брейк-пойнт. Векич не сдавалась: вынудила Азаренко ошибиться по длине и забила сама. Впрочем, на третьем брейк-пойнте у Донны после подачи случился срыв, так что Вика повела в счете с двумя брейками — 4:1.





В шестом гейме Векич оформила обратный брейк, когда на первом для себя брейк-пойнте оказалась лучше Азаренко в игре на задней линии. В восьмом гейме Вика испытала проблемы с вводом мяча в игру, допустив три двойных ошибки, из чего Донна также извлекла пользу — 4:4. Два виннера в завершении девятого гейма позволили Векич впервые в матче повести в счете.





Вскоре Донна получила брейк-пойнт при приеме на сет, когда Вика допустила промах при исполнении удара с лета. Потом Вика дважды не сумела подать и в итоге проиграла партию — 4:6. Она разбила ракетку о корт, за что получила предупреждение от судьи на вышке.





Во втором сете Азаренко стартовала с двух выигранных геймов, однако после пятого гейма снова оказалась в роли догоняющей — 2:3. В паузе на смену сторон она прибегла к коучингу. Так как в боксе Азаренко не оказалось тренера, к ней вышел друг детства и менеджер ее команды сегодня Ваген Акопян.





— Ты сама знаешь, что сейчас происходит, — сказал Ваген. — После 4:1 в первом сете тебя «перещелкнуло» на негатив. У тебя есть все, чтобы победить. Отрабатывай мячи, не думай о проигранных розыгрышах. Ногами доходи до мячей. Давай, Вика, увереннее играй! Ты никуда не убежишь от этого.





Далее до восьмого гейма, когда Векич сделала еще один брейк, теннисистки исправно набирали очки через подачу. Вика имела двойной брейк-пойнт в девятом гейме и все же позволила сопернице добраться до матчбола, на котором Донна пробила на вылет в розыгрыше.









Итог поединка, который длился 1 час и 24 минуты, — победа хорватки со счетом 6:4, 6:3. Азаренко минимально уступила Векич по количеству виннеров, допустила на десять невынужденных ошибок больше, чем Донна, имела худшие показатели при вводе мяча в игру и реализации брейк-пойнтов.





Напомним, что в первом раунде турнира в Сан-Хосе Виктория Азаренко была сильнее француженки Армони Тан (244 WTA) — 6:2, 6:4.





С начала сезона Вика одержала 20 побед, причем 3 из них — над игроками из топ-10, и потерпела 15 поражений.



