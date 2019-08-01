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Лукашенко снова в топе упоминаемости в российских СМИ

02.08.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко вернулся в десятку самых упоминаемых в российской прессе персон. Об этом свидетельствуют данные в «Системе комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин продолжает занимать первое место, получив по итогам июля 296 957 ссылок в материалах российских СМИ. Далее следуют президент Украины Владимир Зеленский (155 878 упоминаний) и президент США Дональд Трамп (94 761 упоминание). На четвертой строчке рейтинга с 61 058 ссылок по-прежнему находится российский премьер-министр Дмитрий Медведев, за которым следуют экс-президент Украины Петр Порошенко (53 279 упоминаний) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок). Белорусский лидер занял 7-е место с 25 064 ссылками, обогнав бывшего президента Украины Виктора Януковича (22 633 ссылки). Замыкают десятку оппозиционер Алексей Навальный (21 937 упоминаний) и мэр Москвы Сергей Собянин (21 121 ссылка).
 
Теги: Новости
 
 
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Александр Лукашенко вернулся в десятку самых упоминаемых в российской прессе персон. Об этом свидетельствуют данные в «Системе комплексного анализа новостей»...
 
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