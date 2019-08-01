ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От «Майбаха» до водки: топ подарков от Лукашенко и Лукашенко

02.08.2019 09:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Belsat.eu подготовил подборку о наиболее оригинальных, нелепых и скандальных подарках, которые Александр Лукашенко получал за время управления Беларусью, и которые он сам дарил другим государственным лидерам.

От «Майбаха» до водки: топ подарков от Лукашенко и Лукашенко
Шавкат Мирзиёев делает подарок Александру Лукашенко. Источник — president.gov.by
Во время визита в Минск 31 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко статуэтку главы Беларуси в виде хоккеиста. Однако за время своего правления Лукашенко получал и куда более дорогие подарки.

Что дарили Лукашенко

«Майбах»
В январе 2013 года Лукашенко на очередной пресс-конференции рассказал, что один россиянин подарил ему на день рождения «Майбах».

«Что касается этого «Майбаха», так его уже не выпускают, его сняли с производства. Мне подарили его на день рождения – я его отдал государству. Мне все равно нужно было бы приобрести автомобиль, если бы не было этого «Майбаха», – заявил тогда глава государства.

«Майбах» модели 57/62 считается одной из самых дорогих машин в мире – она стоит около 500 тысяч долларов. По информации СМИ, этот подарок Лукашенко сделал российский олигарх Михаил Гуцериев (хотя сам бизнесмен опровергает эту информацию). В любом случае в белорусском обществе позже много рассуждали о том, что такого рода подарки больше похожи на взятку.

Резиденции, часы, велосипеды и одежда

Лукашенко много раз ссылался на то, что то или иное дорогое имущество – это только подарок. Например, подарили ему швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j за 17 тысяч долларов.

«Что касается часов, так вы не волнуйтесь. Как и автомобиль, мне их подарили на день рождения», – говорил он журналистам в 2013-м.

В 2019 году Лукашенко аналогичным образом объяснял свою элитную экипировку, в которой поднимался на горнолыжный склон в Сочи. Лыжи, куртку, брюки и даже шапку ему подарили, утверждал глава государства.

Подарками Лукашенко называл и некоторые свои резиденции. На пресс-конференции в 2017 году он говорил, что не потратил на них ни копейки.

«У меня хватает хороших друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов – это не деньги», – сказал Лукашенко.
 

А вот российский олигарх Игорь Макаров подарил Лукашенко и его младшему сыну дорогие велосипеды. В этом году в июле Александр и Николай Лукашенко ездили на этих велосипедах во время визита в поселок Болбасово. Тогда журналисты подсчитали, что модель, которой пользовался младший сын главы государства, стоит примерно 7,5 тысячи евро.

Оружие


Равков дарит Лукашенко автомат Калашникова. Источник — president.gov.by font>

Только министр обороны Беларуси Андрей Равков четыре раза дарил Лукашенко оружие: в 2015-ом – автомат Калашникова, в 2016-ом – пистолет «Маузер К96 », в 2017-ом – пистолет ТТ, в феврале 2019-го – еще один пистолет. Правда, куда более известным был подарок для Коли Лукашенко: в 2009-ом тогдашний президент России Дмитрий Медведев подарил ему золотой пистолет.

Дарили главе Беларуси и холодное оружие. В 2019-ом президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Лукашенко национальный таджикский кинжал ручной работы, изготовленный с использованием кости оленя, с росписью и гравюрой.

Книга от Собчак

Лукашенко делали не только дорогие подарки, но и ироничные.

В 2014-ом, заканчивая интервью с Лукашенко, ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак подарила ему книгу Габриеля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». Книга рассказывает о жизни диктатора, который по сути является обобщенным образом всех реальных тиранов.


Кадр из видеоматериала телеканала «Дождь»
Неизвестно, читал ли эту книгу Лукашенко раньше и понял ли, что Собчак его, по сути, троллит. Однако Ксения даже пересказала Лукашенко одну из сцен книги, где диктатор имитирует свои похороны для того, чтобы посмотреть на реакцию людей, и внезапно обнаруживает, что его все ненавидели. «Нет такого ощущения, что вам все врут, что вы такой могущественный? Вдруг вас обманывают?» – спросила тогда журналистка.

Нет, у меня этого ощущения нет», — ответил он. Лукашенко сказал, что его может пытаются обманывать, но он «очень реально воспринимает жизнь».

Корова

В августе 2016 года во время визита на сельхозпредприятие «Савушкино» Лукашенко подарили корову для личного подсобного хозяйства. Отмечалось, что руководитель страны с благодарностью принял подарок и похвалил достижения предприятия. «Здесь только идеальный порядок и ответственность», – подчеркнул он.


Лукашенко и корова, 2016 год. Фото — president.gov.by

Розы

В прошлом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил Лукашенко корзину белых роз. Пресс-служба сообщила, что подарок был сделан «в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран».

Картошка

Четыре мешка картофеля разных сортов (для драников и пюре, для запекания и т д.) Лукашенко привез в подарок Путину в декабре 2018-го. Такой оригинальный подарок стал поводом для многочисленных шуток и мемов в соцсетях.

Позже пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт рассказывала в эфире БТ, что картошка – с огорода Лукашенко, и Путин сам попросил на Новый год в качестве подарка бульбу и сало – «мол, а что еще можно привезти из Беларуси?». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков потом рассказал, что картошка понравилась Путину.

Кстати, картофель Лукашенко использовал и в качестве подарка на свадьбу. В 2017 году глава государства подарил ведущим «Беларусь 1» Сергею Гусаченко и Ольге Макей, которые поженились, мешок картошки.

Шоколад, икра, клубника

Лукашенко вообще любит дарить мировым лидерам пищу. В 2019 году Лукашенко дарил главе Египта Абделю Фаттах ас-Сиси икру, хлеб и клубнику, а председателю КНР Си Цзиньпину – «корзину с белорусскими продуктами».

В прошлом году Виктор Лукашенко посетил Чечню и передал Рамзану Кадырову подарки от отца – белорусские продукты, в том числе и шоколадки «Президент».

Водка

В 2012 году Лукашенко подарил президенту Венесуэлы Уго Чавесу «огромную бутылку водки».


Чавес и Лукашенко, 2012 год. Фото — president.gov.by
Нелепость подарка тогда заметили СМИ: Чавес уже сильно болел и ему нельзя было употреблять алкоголь. Но «друг Александр» сказал, что водку надо выпить после победы на выборах, рассказывал тогда глава Венесуэлы.

Трактор

Кроме еды и алкоголя Лукашенко любит дарить сельскохозяйственную технику. Например, в прошлом году в марте он подарил белорусский малогабаритный трактор президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, ведь грузинский политик в свободное от работы время занимается фермерством на приусадебном участке.

Статуэтка

В этом году во время встречи Лукашенко подарил Владимиру Путину фигурку, которая изображает двух дзюдоистов. Известно, что Путин с детства увлекался единоборствами – дзюдо и самбо. Похожи ли были дзюдоисты на статуэтке на главу России – не уточнялось.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Belsat.eu подготовил подборку о наиболее оригинальных, нелепых и скандальных подарках, которые Александр Лукашенко получал за время управления Беларусью, и которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика