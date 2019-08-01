От «Майбаха» до водки: топ подарков от Лукашенко и Лукашенко

Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко статуэтку главы Беларуси в виде хоккеиста. Однако за время своего правления Лукашенко получал и куда более дорогие подарки. Во время визита в Минск 31 июля президент Узбекистанаподарилстатуэтку главы Беларуси в виде хоккеиста. Однако за время своего правления Лукашенко получал и куда более дорогие подарки.

Что дарили Лукашенко

«Майбах»

В январе 2013 года Лукашенко на очередной пресс-конференции рассказал, что один россиянин подарил ему на день рождения «Майбах».





«Что касается этого «Майбаха», так его уже не выпускают, его сняли с производства. Мне подарили его на день рождения – я его отдал государству. Мне все равно нужно было бы приобрести автомобиль, если бы не было этого «Майбаха», – заявил тогда глава государства.





«Майбах» модели 57/62 считается одной из самых дорогих машин в мире – она стоит около 500 тысяч долларов. По информации СМИ, этот подарок Лукашенко сделал российский олигарх Михаил Гуцериев (хотя сам бизнесмен опровергает эту информацию). В любом случае в белорусском обществе позже много рассуждали о том, что такого рода подарки больше похожи на взятку.

Резиденции, часы, велосипеды и одежда

Лукашенко много раз ссылался на то, что то или иное дорогое имущество – это только подарок. Например, подарили ему швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j за 17 тысяч долларов.





«Что касается часов, так вы не волнуйтесь. Как и автомобиль, мне их подарили на день рождения», – говорил он журналистам в 2013-м.





В 2019 году Лукашенко аналогичным образом объяснял свою элитную экипировку, в которой поднимался на горнолыжный склон в Сочи. Лыжи, куртку, брюки и даже шапку ему подарили, утверждал глава государства.





Подарками Лукашенко называл и некоторые свои резиденции. На пресс-конференции в 2017 году он говорил, что не потратил на них ни копейки.





«У меня хватает хороших друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов – это не деньги», – сказал Лукашенко.





А вот российский олигарх Игорь Макаров подарил Лукашенко и его младшему сыну дорогие велосипеды. В этом году в июле Александр и Николай Лукашенко ездили на этих велосипедах во время визита в поселок Болбасово. Тогда журналисты подсчитали, что модель, которой пользовался младший сын главы государства, стоит примерно 7,5 тысячи евро.

Оружие





Равков дарит Лукашенко автомат Калашникова. Источник — president.gov.by font>