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От «Майбаха» до водки: топ подарков от Лукашенко и Лукашенко
Источник материала: Партизан
Belsat.eu
Шавкат Мирзиёев делает подарок Александру Лукашенко. Источник — president.gov.by
Во время визита в Минск 31 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко статуэтку главы Беларуси в виде хоккеиста. Однако за время своего правления Лукашенко получал и куда более дорогие подарки.
Что дарили Лукашенко
«Майбах»
В январе 2013 года Лукашенко на очередной пресс-конференции рассказал, что один россиянин подарил ему на день рождения «Майбах».
«Что касается этого «Майбаха», так его уже не выпускают, его сняли с производства. Мне подарили его на день рождения – я его отдал государству. Мне все равно нужно было бы приобрести автомобиль, если бы не было этого «Майбаха», – заявил тогда глава государства.
«Майбах» модели 57/62 считается одной из самых дорогих машин в мире – она стоит около 500 тысяч долларов. По информации СМИ, этот подарок Лукашенко сделал российский олигарх Михаил Гуцериев (хотя сам бизнесмен опровергает эту информацию). В любом случае в белорусском обществе позже много рассуждали о том, что такого рода подарки больше похожи на взятку.
Резиденции, часы, велосипеды и одежда
Лукашенко много раз ссылался на то, что то или иное дорогое имущество – это только подарок. Например, подарили ему швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j за 17 тысяч долларов.
«Что касается часов, так вы не волнуйтесь. Как и автомобиль, мне их подарили на день рождения», – говорил он журналистам в 2013-м.
В 2019 году Лукашенко аналогичным образом объяснял свою элитную экипировку, в которой поднимался на горнолыжный склон в Сочи. Лыжи, куртку, брюки и даже шапку ему подарили, утверждал глава государства.
Подарками Лукашенко называл и некоторые свои резиденции. На пресс-конференции в 2017 году он говорил, что не потратил на них ни копейки.
«У меня хватает хороших друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов – это не деньги», – сказал Лукашенко.
А вот российский олигарх Игорь Макаров подарил Лукашенко и его младшему сыну дорогие велосипеды. В этом году в июле Александр и Николай Лукашенко ездили на этих велосипедах во время визита в поселок Болбасово. Тогда журналисты подсчитали, что модель, которой пользовался младший сын главы государства, стоит примерно 7,5 тысячи евро.
Оружие
Равков дарит Лукашенко автомат Калашникова. Источник — president.gov.by font>
Только министр обороны Беларуси Андрей Равков четыре раза дарил Лукашенко оружие: в 2015-ом – автомат Калашникова, в 2016-ом – пистолет «Маузер К96 », в 2017-ом – пистолет ТТ, в феврале 2019-го – еще один пистолет. Правда, куда более известным был подарок для Коли Лукашенко: в 2009-ом тогдашний президент России Дмитрий Медведев подарил ему золотой пистолет.
Дарили главе Беларуси и холодное оружие. В 2019-ом президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Лукашенко национальный таджикский кинжал ручной работы, изготовленный с использованием кости оленя, с росписью и гравюрой.
Книга от Собчак
Лукашенко делали не только дорогие подарки, но и ироничные.
В 2014-ом, заканчивая интервью с Лукашенко, ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак подарила ему книгу Габриеля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». Книга рассказывает о жизни диктатора, который по сути является обобщенным образом всех реальных тиранов.
Кадр из видеоматериала телеканала «Дождь»
Неизвестно, читал ли эту книгу Лукашенко раньше и понял ли, что Собчак его, по сути, троллит. Однако Ксения даже пересказала Лукашенко одну из сцен книги, где диктатор имитирует свои похороны для того, чтобы посмотреть на реакцию людей, и внезапно обнаруживает, что его все ненавидели. «Нет такого ощущения, что вам все врут, что вы такой могущественный? Вдруг вас обманывают?» – спросила тогда журналистка.
Нет, у меня этого ощущения нет», — ответил он. Лукашенко сказал, что его может пытаются обманывать, но он «очень реально воспринимает жизнь».
Корова
В августе 2016 года во время визита на сельхозпредприятие «Савушкино» Лукашенко подарили корову для личного подсобного хозяйства. Отмечалось, что руководитель страны с благодарностью принял подарок и похвалил достижения предприятия. «Здесь только идеальный порядок и ответственность», – подчеркнул он.
Лукашенко и корова, 2016 год. Фото — president.gov.by
Розы
В прошлом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил Лукашенко корзину белых роз. Пресс-служба сообщила, что подарок был сделан «в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран».
Картошка
Четыре мешка картофеля разных сортов (для драников и пюре, для запекания и т д.) Лукашенко привез в подарок Путину в декабре 2018-го. Такой оригинальный подарок стал поводом для многочисленных шуток и мемов в соцсетях.
Позже пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт рассказывала в эфире БТ, что картошка – с огорода Лукашенко, и Путин сам попросил на Новый год в качестве подарка бульбу и сало – «мол, а что еще можно привезти из Беларуси?». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков потом рассказал, что картошка понравилась Путину.
Кстати, картофель Лукашенко использовал и в качестве подарка на свадьбу. В 2017 году глава государства подарил ведущим «Беларусь 1» Сергею Гусаченко и Ольге Макей, которые поженились, мешок картошки.
Шоколад, икра, клубника
Лукашенко вообще любит дарить мировым лидерам пищу. В 2019 году Лукашенко дарил главе Египта Абделю Фаттах ас-Сиси икру, хлеб и клубнику, а председателю КНР Си Цзиньпину – «корзину с белорусскими продуктами».
В прошлом году Виктор Лукашенко посетил Чечню и передал Рамзану Кадырову подарки от отца – белорусские продукты, в том числе и шоколадки «Президент».
Водка
В 2012 году Лукашенко подарил президенту Венесуэлы Уго Чавесу «огромную бутылку водки».
Чавес и Лукашенко, 2012 год. Фото — president.gov.by
Нелепость подарка тогда заметили СМИ: Чавес уже сильно болел и ему нельзя было употреблять алкоголь. Но «друг Александр» сказал, что водку надо выпить после победы на выборах, рассказывал тогда глава Венесуэлы.
Трактор
Кроме еды и алкоголя Лукашенко любит дарить сельскохозяйственную технику. Например, в прошлом году в марте он подарил белорусский малогабаритный трактор президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, ведь грузинский политик в свободное от работы время занимается фермерством на приусадебном участке.
Статуэтка
В этом году во время встречи Лукашенко подарил Владимиру Путину фигурку, которая изображает двух дзюдоистов. Известно, что Путин с детства увлекался единоборствами – дзюдо и самбо. Похожи ли были дзюдоисты на статуэтке на главу России – не уточнялось.
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Belsat.eu подготовил подборку о наиболее оригинальных, нелепых и скандальных подарках, которые Александр Лукашенко получал за время управления Беларусью, и которые...
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