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Средняя зарплата белорусских айтишников подскочила за полгода на 22 процента
02.08.2019 10:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов за полгода. В сфере информационных технологий зарплата по итогам января-июня составила 4 451,1 рубля.
По сравнению с январем-июнем прошлого года белорусские айтишники стали богаче почти на 800 рублей, пишет
В относительном выражении зарплата в ИТ-индустрии увеличилась за полгода почти на 22%. Это самый высокий рост среди топ-10 видов деятельности по уровню зарплат.
В июне средняя зарплата превысила 4 тысячи рублей. По сравнению с июнем прошлого года она выросла почти на 10%, но при этом чуть снизилась относительно мая этого года.
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Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов за полгода. В сфере информационных технологий зарплата по итогам января-июня составила 4 451,1 рубля.
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