Кафе «Чилс» в честь своего открытия проведёт мероприятие для детей

Источник материала: Слуцк Город





На прошлых выходных в Слуцке в тестовом режиме начало работать семейное кафе «Чилс». А в эту субботу состоится его официальное открытие.

Как рассказали владельцы заведения, мероприятие для детей начнётся в 13:00.

— Маленьких случчан порадуют сказочные морские герои с зажигательными танцами и весёлыми играми, пройдут танцевальный баттл и конкурсы, запланирована дегустация мороженого, аквагрим, а также секретное задание, за которое победитель получит сладкий приз, — поделились организаторы.

Посмотреть фотографии интерьера и меню можно по ссылке .

Slutsk-Gorod.by