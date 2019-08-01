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Кафе «Чилс» в честь своего открытия проведёт мероприятие для детей
02.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На прошлых выходных в Слуцке в тестовом режиме начало работать семейное кафе «Чилс». А в эту субботу состоится его официальное открытие.
Как рассказали владельцы заведения, мероприятие для детей начнётся в 13:00.
— Маленьких случчан порадуют сказочные морские герои с зажигательными танцами и весёлыми играми, пройдут танцевальный баттл и конкурсы, запланирована дегустация мороженого, аквагрим, а также секретное задание, за которое победитель получит сладкий приз, — поделились организаторы.
Посмотреть фотографии интерьера и меню можно по
Slutsk-Gorod.by
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На прошлых выходных в Слуцке в тестовом режиме начало работать семейное кафе «Чилс». А в эту субботу состоится официальное открытие. Как рассказали владельцы...
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