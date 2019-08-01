Мотоциклист сбил двух женщин под Полоцком. Все трое в больнице

Источник материала: Аргументы и факты

Авария произошла первого августа в Полоцком районе на шестом километре автодороги «Новополоцк-Полоцк».

Дорога шла вне населенного пункта. По предварительной информации в зоне видимости жительниц Новополоцка не было пешеходного перехода, поэтому они пересекали ее по кратчайшей траектории, сообщается в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

Все трое – мотоциклист и женщины – попали в больницу.