Мотоциклист сбил двух женщин под Полоцком. Все трое в больнице

Авария произошла первого августа в Полоцком районе на шестом километре автодороги «Новополоцк-Полоцк».
Дорога шла вне населенного пункта. По предварительной информации в зоне видимости жительниц Новополоцка не было пешеходного перехода, поэтому они пересекали ее по кратчайшей траектории, сообщается в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.
Все трое – мотоциклист и женщины – попали в больницу.
Известно, что в 2010 году мотоциклиста лишили водительского удостоверения за вождение в пьяном виде, а в 2012 его привлекали за управление транспортным средством не имея водительского удостоверения.