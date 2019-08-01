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Мотоциклист сбил двух женщин под Полоцком. Все трое в больнице

02.08.2019 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мотоциклист сбил двух женщин под Полоцком. Все трое в больнице
ГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария произошла первого августа в Полоцком районе на шестом километре автодороги «Новополоцк-Полоцк».

Дорога шла вне населенного пункта. По предварительной информации в зоне видимости жительниц Новополоцка не было пешеходного перехода, поэтому они пересекали ее по кратчайшей траектории, сообщается в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

Все трое – мотоциклист и женщины – попали в больницу.

Известно, что в 2010 году мотоциклиста лишили водительского удостоверения за вождение в пьяном виде, а в 2012 его привлекали за управление транспортным средством не имея водительского удостоверения. 

Мотоциклист сбил двух женщин под Полоцком. Все трое в больнице
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Теги: Витебск
 
 
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Житель Новополоцка за рулем Honda наехал на двух новополочанок, которые переходили дорогу.
 
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