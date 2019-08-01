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Берцы вместо каблуков: как девушка стала лучшей в десанте (и что ответила на язвительные комментарии)
02.08.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Старший сержант десантница Наталья Онищук может за сорок минут сложить парашют и за двадцать минут собраться на работу. Она первая в Беларуси десантница, получившая нагрудной знак “Доблесть и мастерство”.
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Берцы вместо каблуков: как девушка стала лучшей в десанте (и что ответила на язвительные комментарии)
Старший сержант десантница Наталья Онищук может за сорок минут сложить парашют и за двадцать минут собраться на работу. Она первая в Беларуси десантница,...
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