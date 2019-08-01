Пенсионерка из Пружан нашла в огороде итальянский боеприпас

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратилась местная жительница, которая сообщила, что при подготовке земельного участка под клумбу на придомовой территории она случайно наткнулась на предмет, похожий на патрон. Для установления, является ли он боеприпасом, а также определения его вида была назначена баллистическая экспертиза.





Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз винтовочный патрон изготовлен предприятием «Pirotecnico di Capua» в Италии. Также установлено, что он является боеприпасом к винтовкам Манлихер-Каркано, ручным пулеметам Бреда образца 1930 г. и Бриксиа образца 1921/1923 гг.

С похожей находкой столкнулась и жительница Каменца при прополке грядки на своем участке. При исследовании патрона эксперты пришли к выводу, что он является боеприпасом к пистолетам Токарева 1930/1933 гг., пистолетам-пулеметам Дегтярева образца 1940 г.

Проводится проверка.

Татьяна Коток, официальный представитель управления Государственного

комитета судебных экспертиз по Брестской области