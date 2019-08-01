В Малорите при пожаре спасли инвалида

Источник материала: Виртуальный Брест

В Малорите во время пожара в жилом многоэтажном доме работники МЧС спасли инвалида, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.









Несчастный случай произошел 1 августа около 9.30 в пятиэтажном доме по ул. Советской. По информации очевидцев, горела квартира на верхнем этаже. Прибывшие на место спасатели с помощью автолестницы вошли через окно в жилище. На полу в задымленной комнате они обнаружили 50-летнего хозяина - инвалида II группы. По всей видимости, мужчина, имеющий проблемы с опорно-двигательным аппаратом, не смог самостоятельно покинуть помещение. С ожогами ног и отравлением продуктами горения его госпитализировали в центральную районную больницу.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку комнат в квартире, закопчены стены и потолок. Причина возникновения пожара устанавливается.-0-





Фото МЧС