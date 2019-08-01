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В Малорите при пожаре спасли инвалида

02.08.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малорите во время пожара в жилом многоэтажном доме работники МЧС спасли инвалида, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В Малорите при пожаре спасли инвалида

В Малорите при пожаре спасли инвалида

Несчастный случай произошел 1 августа около 9.30 в пятиэтажном доме по ул. Советской. По информации очевидцев, горела квартира на верхнем этаже. Прибывшие на место спасатели с помощью автолестницы вошли через окно в жилище. На полу в задымленной комнате они обнаружили 50-летнего хозяина - инвалида II группы. По всей видимости, мужчина, имеющий проблемы с опорно-двигательным аппаратом, не смог самостоятельно покинуть помещение. С ожогами ног и отравлением продуктами горения его госпитализировали в центральную районную больницу.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку комнат в квартире, закопчены стены и потолок. Причина возникновения пожара устанавливается.-0-

В Малорите при пожаре спасли инвалида

Фото МЧС

 
 
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  В Малорите во время пожара в жилом многоэтажном доме работники МЧС спасли инвалида, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления...
 
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