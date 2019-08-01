Монеточка, разговоры с Алисой и бонусы: как Яндекс презентовал умную колонку в Минске

Источник материала: Myfin



фото: Яндекс

Алиса и миелофон

Яндекс.Станция – это умная колонка с встроенным голосовым помощником Алиса. Кроме уже таких привычных функций, как прогноз погоды, курсы валют или состояние пробок на дорогах, она позволяет управлять музыкой и фильмами, закзать такси из единой подпиской Яндекс.Плюс. Также устройство может управлять умным домом и интегрируется с десятками умных гаджетов Redmond, Samsung, Xiaomi и других производителей.

Яндекс.Станция в черном цвете Яндекс.Станция в сером цвете

Продажи станции начнутся с 14 августа в магазинах «Пятый элемент» и «На связи», а также в интернет-магазине 21vek.by. Цена устройства – 369 рублей. Все покупатели получат также годовую подписку Яндекс.Плюс, а первые счастливчики – дополнительный промокод на скидки в Яндекс.Такси. Для обслуживания устройства в Беларуси открыты ряд сервисных центров и служба технической поддержки.