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Минская школьница пыталась покончить с собой во время прямого эфира. Её спасла милиция

02.08.2019 11:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Школьница из Минска пыталась покончить с собой во время прямого эфира. Ее спас милиционер, сообщает агентство «Минск-Новости».

Девушка поднялась на общий балкон 19-го этажа дома на улице Руссиянова и стала записывать трансляцию. В ней она рассказала подписчикам, что собирается совершить суицид. Из всех зрителей тревогу забил только один — ее подруга. Она позвонила в милицию и попросила о помощи. Дежурный направил к дому милицейский наряд.

По дороге к дому один из сотрудников — Дмитрий Гутников — нашел страницу школьницы в соцсети и написал ей. Он пытался отговорить ее от самоубийства, оттягивая время. Через несколько минут экипаж милиции прибыл на место. Гутников забежал на балкон и оттянул девушку на безопасное расстояние. Позже связался с ее родителями и передал им дочь.

Родственникам минчанки посоветовали обратить внимание на ее ментальное здоровье. Девушка так и не смогла объяснить причины своего поступка.

 
Теги: Минск
 
 
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Школьница из Минска пыталась покончить с собой во время прямого эфира. Ее спас милиционер, сообщает агентство «Минск-Новости». Девушка поднялась на общий балкон...
 
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