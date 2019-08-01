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В Витебске построили «черновик» храма. На детской площадке

02.08.2019 10:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Витебске построили тестовую версию храма. На это обратил внимание экс-главный архитектор района, бывший сотрудник Минкульта Беларуси Владислав Рута.

Судя по форме крестов, храм все-таки католический, а не православный. Он состоит из трех куполов. Возможно, их покрывали той же краской, что и вазы на проспекте Независимости, но это неподтвержденная информация.

Храм трехнефный. Рута предположил, что, возможно, он не то, чем кажется. Есть вероятность, что это часовня. Так или иначе, в него невозможно зайти: там нет ни окон, ни дверей. Сплошной армированный бетон. «Храм учебный, детский. Одно умиляет, что раскраска правильная», — резюмировал Владислав. Посмотрите, как выглядит сооружение:

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске построили тестовую версию храма. На это обратил внимание экс-главный архитектор района, бывший сотрудник Минкульта Беларуси Владислав Рута. Судя по...
 
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