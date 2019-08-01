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США выходят из договора по ракетам малой и средней дальности. Почему это важно

02.08.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу США официально выходят из договора времен холодной войны, ограничивающего развертывание ракет средней и меньшей дальности. Чем важен договор, какие риски создаст его развал и как поведут себя США и Россия, пишет РБК.


Фото: wikipedia.org

Почему распался договор о ракетах

В пятницу, 2 августа, США официально выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он запрещал производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

  • Договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году в Вашингтоне и носил бессрочный характер. При этом каждая из сторон имела право выйти из него, если решила, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы».
  • В феврале прошлого года США уведомили Россию о намерении выйти из договора через шесть месяцев. Такой шаг администрация США Дональда Трампа объяснила нарушением положений ДРСМД Москвой, обвинив ее в испытании и развертывании запрещенной договором ракеты SSC-8 (в российской классификации — 9M729).
  • Эксперты утверждали, что главной причиной решения США выйти из ДРСМД является наращивание военного потенциала Китаем, в том числе создание им ракет малой и средней дальности. В настоящее время помимо России и США баллистическими ракетами средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении имеет пять стран: Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.
  • В ответ на действия США 2 февраля Владимир Путин поручил приостановить участие в ДРСМД. Соответствующий закон был подписан 3 июля.

Чем был важен договор

  • Договор о РСМД — первое подписанное США и СССР соглашение, обязавшее супердержавы сократить свой ядерный арсенал, избавиться от целой категории вооружений и учредить инспекции. Он считался одним из важнейших соглашений, формировавших основу системы контроля над вооружениями, вместе с Договором об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Из договора по ПРО США вышли в 2001 году. ДСНВ-3, ограничивающий число развернутых ядерных боезарядов на стратегических носителях до 1550 единиц, продолжит действовать до 2021 года. Помощник президента США Джон Болтон усомнился в том, что этот договор будет продлен.
  • К 1991 году — дедлайну реализации договора — США и СССР в общей сложности уничтожили 2692 ракеты. На момент подписания договора СССР имел ракеты в Чехословакии и ГДР, США — в Соединенном Королевстве, Бельгии, ФРГ и Италии.
  • Для мониторинга за соблюдением положений ДРСМД России и США было предоставлено право на сбор данных другой стороны.

В чем состояли претензии

  • Впервые о том, что Россия нарушает ДРСМД, США объявили в июле 2014 года. В декабре 2018 года к обвинениям США в адрес России присоединились члены НАТО, которые призвали Москву уничтожить 9М729.
  • В России обвинения США называли необоснованными. В 2015 российский МИД назвал обвинения Вашингтона о предполагаемых испытаниях Москвой нарушающей ДРСМД ракеты «полностью не соответствующими действительности». В 2017 году российская сторона признала существование 9M729, но подчеркнула: эта ракета не противоречит положениям ДРСМД, так как ее дальность не превышает 500 км. Кроме того, Москва предъявляет США встречные обвинения, указывая, что наземное развертывание универсальных пусковых установок Мk-41 в составе комплексов Aegis Ashore в Румынии, на которых могут быть использованы ракеты Tomahawk, противоречит договору.

Чем опасно прекращение действия ДРСМД

Развал ДРСМД создает серьезные риски — для США, России и для мировой безопасности, считают эксперты.

Среди отрицательных последствий развала ДРСМД аналитики выделяют четыре фактора:

  • возобновление масштабной гонки вооружений, что приведет к дополнительным финансовым издержкам для России и США;
  • усиление политического напряжения, в том случае если США развернут ракеты в Европе, например в Восточной Европе;
  • размывание доверия между Россией и США в случае инспекций в рамках ДРСМД, что создаст дополнительную неопределенность;
  • подрыв ДРСМД рискует привести к демонтажу всей системы контроля за вооружениями, в частности повлечь за собой подрыв другого важного договора — о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
  • Последствия развала ДРСМД окажутся катастрофическими, говорил ранее руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО им. Примакова Алексей Арбатов. «Мир окажется в состоянии новой гонки наступательных ядерных вооружений, которая будет дополнена соперничеством по наступательным и оборонительным стратегическим системам в неядерном оснащении, а также развитием космического оружия и средств кибервойны», — опасается он. Участниками гонки станут не только США и Россия, но и Китай, страны НАТО, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, указывает эксперт.
  • Хотя ДРСМД, вероятно, и потерял актуальность за 30 лет, минувших со времени его подписания, развал договора не выгоден ни одной стороне, считает директор программы России и Центральной Азии в Международной группе по предотвращению кризисов (International Crisis Group) Ольга Оликер. По словам эксперта, развертывание запрещенных ДРСМД ракет не позволит России и США поражать какие-то новые цели, которые не в состоянии поразить ракеты морского базирования или их воздушные системы. «В то же время развал ДРСМД повысит неопределенность, учитывая, что ни одна сторона не сможет быть уверена, какие ракеты — ядерные или неядерные — развертывает их соперник, пока эти ракеты не упадут. Это влечет за собой риски эскалации», — сказала Оликер РБК.

Как поведут себя США и Россия после развала ДРСМД

  • США уже начали подготовку к производству новых ракет наземного базирования. Исследования технологий для создания ракет велись еще с конца 2017 года. Тесты же наземного варианта ракетного комплекса морского базирования Tomahawk будут проведены в августе.
  • В Пентагоне также назвали два принципа, которыми там будут руководствоваться при производстве запрещенных ДРСМД ракет. Во-первых, проект будет направлен исключительно на создание исключительно «неядерных» ракет. Во-вторых, в ведомстве подчеркнули, что готовы приостановить разработку новых ракет, как только Россия вернется к соблюдению ДРСМД.
  • В феврале президент России Владимир Путин одобрил планы по созданию наземного варианта крылатой ракеты «Калибр» и новой гиперзвуковой ракеты средней дальности. В отношении первой уже запланированы не только научные исследования, но и опытно-конструкторские работы.
  • При этом Путин подчеркнул, что Россия пока не намерена развертывать запрещенные ДРСМД ракеты. «Исходим из того, что Россия не будет размещать <…> ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, до тех пор пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства», — говорил он.

Где могут появиться новые ракеты

  • Если США решатся разместить ракеты меньшей и средней дальности в Европе, то самые очевидные кандидаты для их развертывания — страны Восточной Европы, сказал РБК эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. По его мнению, таким образом эти государства рассчитывают повысить свою безопасность — ведь у США появится дополнительный стимул отстаивать суверенитет таких государств. На такой шаг Россия может ответить размещением собственных ракет в Калининграде. Однако на сегодня шанс развертывания новых ракет в Европе не представляется высоким, говорит Баклицкий.
  • Ранее Центр бюджетного и стратегического анализа (аналитический центр) в Вашингтоне предлагал США воспользоваться выходом из ДРСМД, чтобы укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдержать Китай, который обладает внушительным ракетным арсеналом. Как отмечали эксперты центра, ракетные комплексы наземного базирования дешевле, чем морские аналоги, и США могут разместить эти комплексы в странах региона. В общей сложности, по оценкам аналитиков, на реализацию новой ракетной стратегии в Азии Пентагону потребуется потратить от $ 8 млрд до $ 13 млрд до 2024 года.
  • Если США начнут масштабное развертывание ракет в азиатских странах, то Китай попытается оказать максимальный экономический и политический прессинг на страны региона, чтобы воспрепятствовать такому шагу, сказал Баклицкий. К этому прессингу присоединится и Россия, если окажется в зоне поражения американских ракет в Азии — например, если такие ракеты будут развернуты в Японии, прогнозирует аналитик.

Можно ли избежать эскалации

  • Самопровозглашенный мораторий Путина на размещение ракет в Европе и других регионах, где нет запрещенных ДРСМД ракет США, повышает шансы на сдерживание эскалации, утверждает Баклицкий. Есть шанс, что страны могут договориться о том, чтобы не размещать запрещенные ДРСМД ракеты вблизи границ друг друга, допускает он.
  • Какие-то формальные и неформальные договоренности, касающиеся правил развертывания ракет США и России, могут быть достигнуты, таким образом стороны могут оставить в силе некоторые из положений ДРСМД, допускает Оликер.
 
 
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