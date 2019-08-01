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Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе

02.08.2019 11:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе
Фото из открытых источников

В американском Сан-Хосе продолжается теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В матче второго круга Виктория Азаренко (38-е место в рейтинге WTA) встречалась с теннисисткой из Хорватии Донной Векич (25).

Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в американском Сан-Хосе

Белоруска успешно начала поединок, поведя в первом сете с двумя брейками со счетом 4:1. Однако затем Азаренко стала гораздо больше ошибаться и допускать одну двойную ошибку на подаче за другой. В итоге хорватка взяла пять геймов подряд и выиграла первую партию. Во втором сете белоруска вновь много ошибалась и уступила сопернице в двух сетах – 4:6, 3:6.

В борьбе на турнире в Сан-Хосе остается еще Арина Соболенко (10). 2 августа в 22.00 по белорусскому времени наша спортсменка начнет борьбу за выход в полуфинал. В соперницах у белоруски испанка Карла Суарес-Наварро (29).

Турнир в Сан-Хосе продлится до 4 августа.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила хорватке Донне Векич в матче второго круга турнира в США.
 
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