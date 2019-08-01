Инсайдеры рассекретили камеру Huawei Mate 30 Pro

Источник материала: Tut.by

Недавно в Сети появились фотографии передней панели еще не анонсированного флагманского смартфона компании Huawei — Mate 30 Pro. А сегодня инсайдеры поделились информацией о камере, которую могут установить в устройство. Об этом пишет Gizmochina.



На фото Huawei P30 Pro

Скорее всего, в Mate 30 Pro установят камеру с тремя или четырьмя фотомодулями.

Разрешение первого составит 40 Мп. У него будет изменяемая диафрагма (f/1.6-f/1.4), а также RYYB-сенсор с двумя желтыми пикселями вместо более популярного RGB-сенсора. Подобное решение (с RYYB-сенсором) уже используется в нынешнем флагмане P30 Pro, что позволяет захватывать ему на 40% больше света.

Разрешение второго модуля для супер широкоугольной съемки с углом обзора в 120 градусов — 40 Мп (f/1.7). Третьего — 8 Мп (5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный, 50-кратный цифровой). О наличии 3D ToF-камеры, как в нынешнем Huawei P30 Pro, пока не сообщается.

Более подробных характеристик флагмана пока нет. Известно лишь, что он получит экран с достаточно сильно загнутыми по краям гранями, систему 3D-распознавания лиц, а также порт USB-C для зарядки и подключения наушников. Предположим, что гаджет будет базироваться на процессоре Kirin 985 (пока официально не анонсирован).

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