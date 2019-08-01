|
Инсайдеры рассекретили камеру Huawei Mate 30 Pro
Источник материала: Tut.by
Недавно в Сети появились
Скорее всего, в Mate 30 Pro установят камеру с тремя или четырьмя фотомодулями.
Разрешение первого составит 40 Мп. У него будет изменяемая диафрагма (f/1.6-f/1.4), а также RYYB-сенсор с двумя желтыми пикселями вместо более популярного RGB-сенсора. Подобное решение (с RYYB-сенсором) уже используется в нынешнем флагмане P30 Pro, что позволяет захватывать ему на 40% больше света.
Разрешение второго модуля для супер широкоугольной съемки с углом обзора в 120 градусов — 40 Мп (f/1.7). Третьего — 8 Мп (5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный, 50-кратный цифровой). О наличии 3D ToF-камеры, как в нынешнем Huawei P30 Pro, пока не сообщается.
Более подробных характеристик флагмана пока нет. Известно лишь, что он получит экран с достаточно сильно загнутыми по краям гранями, систему 3D-распознавания лиц, а также порт USB-C для зарядки и подключения наушников. Предположим, что гаджет будет базироваться на процессоре Kirin 985 (пока официально не анонсирован).
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Huawei:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, в Mate 30 Pro установят камеру с тремя или четырьмя фотомодулями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)