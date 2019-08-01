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Klaipedos nafta готова импортировать нефть для Беларуси

02.08.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Klaipedos nafta готова импортировать нефть для Беларуси

Находящийся в госуправлении литовский оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) не исключает возможности импорта нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, если получит такое предложение.

"В данный момент у нас есть возможность экспортировать сырьевую нефть (...). Поскольку мы инвестировали в парк хранилищ (нефтетерминала – BNS), то мы можем принять продукт этого типа. И если будут возможности, мы будем открыты им", – заявил на интернет-семинаре финансовый директор Klaipedos nafta Йонас Ленкшас, представляя финансовые показатели компании, пишет ru.delfi.lt.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Беларусь пользоваться терминалом Klaipedos nafta для импорта нефти для своих НПЗ и каковы возможности литовской компании.

По словам Ленкшаса, в данный момент продолжается второй этап расширения терминала, который предоставит больше гибкости в создании различных продуктов. В среду Klaipedos nafta сообщила, что парк новых хранилищ в июне этого года уже принял несколько грузов нефтепродуктов.

Компания утверждает, что ее нефтетерминал является самым эффективным среди нефтетерминалов стран Балтии. Обычно через Klaipedos nafta экспортируются нефтепродукты, а основными клиентами терминала являются переработчик нефти Orlen Lietuva, принадлежащий польской Orlen и белорусский Мозырьский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал о возможности обеспечивать белорусские НПЗ через порты стран Балтии.


 
 
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Находящийся в госуправлении литовский оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) не исключает возможности импорта нефти для белорусских...
 
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