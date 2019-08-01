Железная дисциплина и чувство меры. 10 правил красоты от Тины Канделаки

Источник материала: Аргументы и факты

Тина Канделаки относится к такому типу женщин, возраст которых можно узнать лишь благодаря Википедии. Угадать его, посмотрев на телеведущую, нереально. Она выглядит гораздо моложе своих лет. Как ей это удается? "АиФ" узнал некоторые секреты красоты безнесвумен в ее новой книге.

1. Снять макияж перед сном — обязательная часть моего распорядка дня, своеобразный рефлекс. Своим здоровьем моя кожа в первую очередь обязана этому правилу, а уже потом — косметике по уходу и салонным процедурам. Я неукоснительно соблюдаю его и сегодня.

2. Шея выдает возраст женщины гораздо красноречивее, чем лицо, поэтому так важно за ней ухаживать. Во-первых, для шеи необходим контрастный душ. Он способствует повышению тонуса кожи и стимулирует микроциркуляцию. Во-вторых, хотя бы раз в неделю следует обрабатывать кожу шеи скрабом для лица. Поскольку она очень нежная, скраб нужно наносить легкими разглаживающими движениями. Регулярное удаление отмерших клеток эпидермиса поможет коже дольше сохранять эластичность. В-третьих, обязательно один или два раза в день следует проводить увлажнение, в котором кожа нуждается в любое время года (с использованием обычного увлажняющего крема для лица). В-четвертых, вечером при снятии макияжа кожу шеи следует очищать мицеллярным раствором или молочком, то есть тем очищающим средством, которое вы используете для лица. Да, на шее нет макияжа, но на ней есть грязь, скопившаяся за день, и эту грязь нужно удалять. После очистки кожи нужно протереть ее тоником или лосьоном. За два часа до сна нанесите на кожу шеи и зоны декольте ночной питательный крем.

3. Кожу рук необходимо регулярно увлажнять и питать. Утром и перед сном, после каждого мытья рук, при появлении ощущения сухости надо наносить на них увлажняющий и питательный крем. Старайтесь использовать средства, содержащие витамины, декспантенол и прочие ингредиенты, стимулирующие образование коллагена и предотвращающие появление пигментных пятен благодаря наличию осветляющего эффекта.

Также руки желательно массировать. Массаж активизирует кровообращение в коже и лежащих под ней мышцах, а, следовательно, улучшает питание. Кроме того он помогает снять утомление, а еще предотвращает возникновение такого неприятного явления, как судороги. Массаж рук делают по направлению от кончиков пальцев к запястью. Его можно выполнять самостоятельно: массируйте одну руку другой рукой круговыми движениями. Сильного давления следует избегать. Будет хорошо, если перед массажем вы нанесете на кожу несколько капель косметического масла.

4. Единственная процедура, к которой я не отношусь с большой симпатией, — это ботокс. Ботулотоксины хорошо работают в профилактических целях в небольших дозировках, препятствуя формированию гипертонуса мышц. Но их нужно делать только по показаниям. Также есть методика «мезоботокс» — введение токсина в очень маленьких дозировках в большом разведении. Однако многие склонны слишком усердствовать с ботоксом, желая добиться полного и абсолютного отсутствия морщин. На мой взгляд, этого делать не следует. Совершенно гладкие лбы, заколотые «насмерть», выглядят неестественно. Кроме того, ботокс парализует мышцы, а у меня очень подвижное лицо, и я хочу, чтобы оно таковым и оставалось.

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5. А теперь несколько слов о загаре. Моду на него ввела Коко Шанель, и в свое время он был очень популярным. Но сейчас загорать до полусмерти уже не модно, точно так же, как не модно «перешивать» все свое лицо или делать большие губы. К загару нужно относиться осторожно, не переходить ту грань, за которой польза превращается во вред. В мой комплекс ухода за собой непременно входят солнцезащитные средства (SPF-средства). Солярий я посещаю максимум 5–7 раз в год, но не забываю защищать свою кожу от излишнего облучения.

6. В моей косметичке можно всегда найти тушь, помаду и блеск для губ. Я не люблю, когда на мне много пудры или тона. В дни, когда у меня нет съемок, я минимально пользуюсь косметикой, потому что считаю, что макияж не должен быть первостепенным и прятать настоящее лицо женщины. Я всегда выступаю за естественность во всем. За кожей надо ухаживать, а не замазывать ее.

7. За волосами, как и за кожей, необходимо регулярно ухаживать: увлажнять, питать и восстанавливать. Мое основное правило: если я делаю укладку с применением большого количества геля и лака, то на следующий день обязательно даю волосам отдохнуть, то есть вообще их не трогаю: не сушу феном, не пользуюсь выпрямителем, просто оставляю их в покое.

8. Пластические операции стоит делать, когда для этого есть показания, а менять лицо просто потому, что вам вдруг этого захотелось, нельзя ни в коем случае. Прежде чем лечь под нож, вы должны четко сформулировать себе, зачем вам это нужно. Я сама очень долго, еще с детства, мечтала скорректировать форму носа, — но мама меня остановила, и я ей за это очень благодарна. Сейчас при желании я могу превратить свой крючкообразный нос в абсолютно прямой, классический — операция по современным меркам несложная и занимает всего час времени. Но я не пойду на это, потому что не хочу терять своей индивидуальности.

9. Что касается питания, главный принцип здесь — умеренность. Есть нужно ровно столько, чтобы не было ни истощения, ни ожирения. Как выглядит мое примерное меню? Сейчас я ем в основном белок и овощи. На завтрак у меня хлеб, подсоленная рыба или икра, авокадо и перепелиные яйца. Завтракать я стараюсь дома, а на работу беру еду в контейнерах, которую заранее готовлю с вечера сама (в этом мне иногда помогают домашние).



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10. Очень важен питьевой режим. Я ставлю у изголовья кровати термос с теплой кипяченой водой и, просыпаясь, первым делом выпиваю стакан воды — чтобы запустить обменные процессы в организме. Иногда я добавляю туда мед или лимон. Такой напиток очищает организм от токсинов и шлаков. Настоятельно рекомендую вам начинать день со стакана теплой воды! (Кстати, вот еще одно простое правило, к выполнению которого вы можете приступить прямо с завтрашнего утра.) Вообще следует пить больше воды в течение дня. Кофе же я пью только на миндальном молоке.

PS: Неправы те, кто считает, что для ухода за собой непременно нужны деньги. Нужны, прежде всего, желание и дисциплина. Многие полезные привычки, которые помогают сохранять здоровье и привлекательность, и вовсе бесплатны. Не переедать — бесплатно. Не пить алкоголь — тоже бесплатно. Не курить и не принимать наркотики — совсем бесплатно. Лечь в 23:00, а не под утро — снова бесплатно. Можно сделать очень много полезного для себя, не потратив на это ни рубля. Уход за собой — это долгий и болезненный путь сохранения красоты, который начинается с важнейшего, но бесплатного слова «нет». Нужно сказать нет всему, что тянет вас назад. И правило «Я должна отказаться от…» одинаково подходит и студентке, которая только приступает к уходу за собой, и богатой успешной бизнесвумен. А дальше уже начинаются нюансы.