Бесконечный «Форсаж». В прокат вышла уже девятая часть «франшизы про тачки»

Источник материала: Аргументы и факты

На сегодняшний день мечта каждой голливудской кинокомпании — завести себе франшизу поприбыльней. Ближе всех к исполнению этой мечты сейчас подобралась компания Disney, объединившая сразу несколько популярных серий — у неё и «Звездные войны», и марвеловские кинокомиксы, в которые скоро войдут и «Люди Икс» от Fox, и анимационные мультфильмы студии Pixar, и собственная анимация, игровые ремейки которой расписаны на несколько лет вперед. Warner Bros когда-то неплохо заработала на серии фильмов о Гарри Поттере; сейчас она продолжает эксплуатировать волшебный мир Джоан Роулинг, снимая фильмы о «Фантастических тварях», а заодно раскручивает киновселенную по комиксам DC. У Universal Pictures тоже есть знаковые многолетние проекты вроде серии об агенте Джейсоне Борне, но если говорить о многолетней и прибыльной франшизе, то уместнее вспомнить «Форсаж».

Эта серия появилась в 2001 году и уже после первого фильма стала в каком-то смысле культовой. Крутые тачки, не менее крутые водители и еще более крутые гонки стали фирменным знаком фильмов этой франшизы; правда, поначалу кассовые сборы не были впечатляющими, а бездумное увлечение сиквелами едва не привело к закрытию серии. Впрочем, с пятого фильма ситуация выправилась, выручка начала расти, а седьмая часть вообще собрала в прокате $1,5 млрд и стала одним из лидеров 2015 года. Львиную долю популярности в первых фильмах обеспечивал актерский дуэт Пола Уокера и Вин Дизеля. Уокер погиб во время съемок седьмой части, и после его гибели серию хотели закрывать, но к тому времени в серию пришли и другие популярные актеры — например, Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем, — которым оказалось по плечу и просто поддержать серию (восьмой фильм в 2017-м собрал $1,24 млрд), и создать свой собственный дуэт. Приключениям их героев — бывшего оперативника американской службы безопасности Люка Хоббса (Джонсон) и бывшего оперативника британской разведки Деккарда Шоу (Стэйтем) — посвящен девятый фильм серии «Форсаж», который так и называется: «Хоббс и Шоу».

Выбор именно этих персонажей для спин-оффа вполне обоснован. Играющие Хоббса и Шоу актеры сейчас раскручены дальше некуда: Джонсон в перерывах между «Форсажами» успел сняться в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас» и поучаствовать в успешном перезапуске «Джуманджи», да и Стэйтем примечателен тем, что его проекты хорошо зарабатывают (как, например, недавний «Мег: Монстр глубины»). Кроме того, у Хоббсом с Шоу готовый конфликт, показанный в предыдущих «Форсажах», и, в принципе, сценаристам нового фильма осталось только придумать сюжет.

В самом начале «Хоббса и Шоу» оба героя после событий восьмого «Форсажа» наслаждаются отдыхом вдали друг от друга. Но зло не дремлет — в Англии техно-террористы из секретной и могущественной организации охотятся за вирусом, который в состоянии убить всё человечество. Группа агентов Ми-6, которой поручено охранять этот вирус, погибает от рук нападающих, а в их убийстве обвиняют единственную уцелевшую — Хэтти Шоу (Ванесса Кирби), сестру Деккарта. Чтобы найти Хэтти, спецслужбы снова возвращают в строй Хоббса и Шоу. За Хэтти охотится и Брикстон (Идрис Эльба), генетически модифицированный суперсолдат и бывший коллега Шоу. Хоббс и Шоу не хотят работать вместе, но обстоятельства оказываются сильнее их — чтобы спасти Хэтти, им нужно объединиться.

В фильме традиционно много гонок на роскошных автомобилях и продвинутых мотоциклах, не забыты и другие виды транспорта — от чего-то-то похожего на багги и огромного грузовика до самолетов и вертолетов. Весь этот транспорт периодически врезается друг в друга и машины невинных граждан, а герои стреляют, взрывают и щедро раздают удары врагам (или получают такие же удары, которые, впрочем, не наносят ничего серьезнее мужественных царапин). В общем, «Хоббс и Шоу» сделаны по канону любого шпионского боевика последнего времени или даже кинокомикса — при некоторой фантазии можно представить, что Джонсон и Стэйтем оказались где-то неподалеку от мест, в которых хозяйничает Дэдпул, при этом позади них всё горит, а впереди — рыдает. Фильм наполнен штампами, и перед просмотром стоит выбросить из головы любые мысли о достоверности происходящего на экране — перед создателями «Хоббса и Шоу» стояла цель сделать масштабный аттракцион, и с этой задачей они справились, но за счет игнорирования физических законов.

В этом зрелище предусмотрена и возможность посмеяться, хотя часть шуток не взяли бы даже в КВН. Например, вирус, который в оригинале называется Snowflake («Снежинка»), у нас перевели как «Старичок» — намек прозрачный до невозможности. Русские, кстати, в картине тоже есть, они даже на стороне добра (хотя и выглядят комично) и помогают главным героям, причем на широкую ногу. Например, дают боевой самолет, который помогает им проникнуть на базу злодеев.

При этом оба главных персонажа бесконечно подтрунивают друг над другом, не сильно сдерживаясь, и временами это подтрунивание выглядит как жестокое издевательство — словно Бивис и Баттхед взялись за ум, подкачались, и отправились на борьбу за спасение мира. Впрочем, какой мир, такие и спасители, и Джонсон со Стэйтемом, к счастью, не самый худший вариант.