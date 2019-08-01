Золото Алексея Гришина. Чемпион Игр-2010 продал медаль ради больного друга

Источник материала: Аргументы и факты

Победа на Олимпийских играх — главная вершина в карьере спортсмена. Олимпийскую медаль берегут как главную ценность. Порой чемпионы, живущие в крайне стесненных материальных условиях, продают все — кроме медалей. Для того, чтобы расстаться с наградой, нужны очень весомые обстоятельства. Такие нашлись у олимпийского чемпиона Алексея Гришина.

Первый белорусский чемпион

40-летний Гришин выступал в лыжной акробатике. В 2001 году выиграл чемпионат мира, а в 2002-м на Олимпиаде в Соль-Лейк-Сити завоевал бронзовую награду.

Путь к главной победе был долгим. На Играх в Турине-2006 Гришин занял самое обидное, 4-е место. Но «деревянная» медаль его не сломила. В 2010 году он победил на Олимпиаде в Ванкувере. Выиграл Гришин там же, где за девять лет до этого стал чемпионом мира. Алексей Гришин стал первым победителем зимней Олимпиады в истории независимой Беларуси. Его медали несколько лет хранились в Музее современной белорусской государственности в Минске.

А в середине июля 2019 года стало известно, что Гришин выставил свои олимпийские медали на продажу. Награды выставлены на американском онлайн-аукционе RR Auction.

Те, кто узнал об этом, подумали, что для олимпийского чемпиона настали очень тяжелые времена. Сам он комментировать ситуацию не хотел, но после того, как он получила огласку, решил объясниться.

«Все вырученные деньги пойдут на лечение»

«Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», — пояснил Алексей Гришин свое решение.

В итоге медали были проданы, соответственно, за $68,7 тыс. и $28,4 тыс.

Гришин не назвал имя человека, ради которого пошел на такой шаг, но раньше он уже собирал деньги на лечение коллеги по сборной. По всей видимости, помощь и в этот раз потребовалась ему. Речь о Дмитрии Раке, который получил тяжелейшую травму в 2006 году.

В декабре 2006 года Рак, участник Олимпиад и призер этапов Кубков мира, выступал на соревнования в Китае. Все произошло во время тренировочных прыжков. Дмитрий неудачно приземлился, буквально воткнувшись склон. Спортсмен потерял сознание, а затем впал в кому. Он в буквальном смысле оказался между жизнью и смертью.

Врачи сохранили Дмитрию жизнь, но из-за повреждения шеи и головы он остался инвалидом. В течение первых лет лечение и реабилитация проходили за счет белорусского бюджета, но затем выплаты прекратились, и пострадавший спортсмен лечился благодаря финансовой помощи коллег.

Если другие помогали от случая к случаю, то Алексей Гришин был рядом всегда.

«Счастье в том, что я живу»

В 2018 году Дмитрий Рак сказал в интервью белорусскому журналисту Игорю Тузу: «У меня не очень удался тренировочный прыжок. Меня назад откинуло и затылком ударился о землю. Мне стало дурно и начал терять сознание. Слава Богу, пришел в себя и снова могу разговаривать. Единственная проблема — это голова. Мне что-нибудь скажут, я могу ненадолго отойти и уже не помню о чем говорили. Надо записывать. Счастье в том, что я живу. Как сложилось, так сложилось. Назад ничего не вернешь. Счастье будет, когда здоровье будет на высшем уровне. Меня показывать молодым спортсменам не надо. Они испугаются, что фристайл — опасный вид спорта».

Поступок Гришина — это, наверное, и есть проявление высшей спортивной чести. Сам он всеми силами уходил от огласки этой истории, что тоже много о нем говорит.

Сотрудники американского аукциона сообщили, что награды спортсмена приобрел коллекционер из Беларуси. Возможно, покупатель тоже проявит высокие качества и вернет медали тому, кому они принадлежат по праву. Хочется также верить в то, что вопрос о финансировании лечения спортсмена, получившего тяжелейшую травму, будет решен так, чтобы для помощи ему больше не приходилось прибегать к крайним средствам.

Польский метатель диска продал олимпийское «серебро» ради ребенка, больного онкологией

В 2016 году польский метатель диска Петр Малаховский решил продать на аукционе свою олимпийскую медаль, чтобы помочь ребенку, страдающему тяжелым онкологическим заболеванием. На Играх в Рио-де-Жанейро поляк завоевал серебряную медаль.

Спортсмен решил оказать помощь трёхлетнему мальчику Олеку, страдающему от ретинобластомы — злокачественной опухоли сетчатки глаза.

«Моя серебряная медаль сегодня стоит намного больше, чем неделю назад. Она стоит жизни и здоровья маленького мальчика», — заявил Петр Малаховский.

Известно, что награду приобрели представители одной из богатейших семей Польши. На проведение операции необходимо было 130 тысяч долларов, часть суммы у родителей уже была. Малаховский не стал рассказывать, за сколько была продана медаль, но уточнил, что необходимая для лечения сумма была собрана полностью.



Петр Малаховский (Польша), завоевавший золотую медаль в соревнованиях в метании диска на чемпионате мира 2015 по легкой атлетике в Пекине, на церемонии награждения. Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Пловец из США продал «золото» Сиднея, чтобы помочь жертвам цунами

Американский пловец Энтони Эрвин на Олимпиаде-2000 в Сиднее завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. После разрушительного землетрясения и цунами в Индийском океане Эрвин искал способ, чтобы помочь пострадавшим. Чтобы достать средства он выставил свою золотую медаль на eBay. Выручив за нее чуть более 17 тысяч долларов, он перевел деньги в фонд помощи пострадавшим.

Из спорта Эрвин ушел в 2003 году, так что расстался он со своей главной олимпийской наградой. Спустя несколько лет, в 2010-м, он решил вернуться в профессиональный спорт. Казалось, с молодыми ему уже не справиться, но Фортуна вознаградила атлета за благородство — на Олимпиаде-2016 он победил в эстафете 4×100 вольным стилем, а также на своей любимой дистанции 50 м вольным стилем, став самым возрастным олимпийским чемпионом в плавании на индивидуальной дистанции.



Энтони Эрвин (США), завоевавший золотую медаль на соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх. Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Два Круглова: олимпийский чемпион продал «золото» ради карьеры сына

Советский биатлонист Николай Круглов был настоящей звездой в 1970-х годах. Он трижды побеждал на чемпионатах мира, а пиком его карьеры стала Олимпиала-1976 в Инсбруке. Там Круглов победил в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете 4×7,5 км.

Закончив карьеру, Круглов стал тренировать сына, Николая Круглова-младшего. Наследник пошел в отца, и показывал высокие результаты. Однако на дворе были 1990-е годы, денег не хватало ни на что, тем более на подготовку спортсмена высокого уровня. И тогда Круглов-старший продал обе свои золотые медали всего за 5000 долларов.



Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион страны, мира и олимпийских игр по биатлону Николай Круглов. 1978 г. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

Николай Круглов-младший много раз побеждал на этапах Кубка мира, стал четырехкратным чемпионом мира. А вот на Олимпиаде до отцовского успеха дотянуться не удалось — на Играх в Турине-2006 он в составе сборной России выиграл серебряную медаль в эстафете. Сын, благодаря отцу ставший звездой спорта, начал поиск проданных наград у коллекционеров. При помощи друзей-меценатов он сумел обнаружить и выкупить одну из золотых медалей, вернув ее папе.