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Китайских хоккеистов дисквалифицировали на год за то, что они избили соперника

02.08.2019 11:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские хоккеисты на Национальных молодежных играх избили соперника, который не сопротивлялся. Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга, сообщает Матч ТВ.

На момент драки Шэньчжэнь проигрывал со счетом 2:11. В одной из драк два хоккеиста уступающей команды не выдержали и начали сильно избивать игрока соперника, который не оказывал им никакого сопротивления.

Позднее стало известно, что пострадавший игрок Гонконга не получил серьезных травм, а Федерация хоккея Китая провела расследование и дисквалифицировала провинившихся хоккеистов из Шэньчжэня на год.

 
 
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Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга.
 
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