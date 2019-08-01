Китайских хоккеистов дисквалифицировали на год за то, что они избили соперника

Источник материала: Tut.by

Китайские хоккеисты на Национальных молодежных играх избили соперника, который не сопротивлялся. Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга, сообщает Матч ТВ.

На момент драки Шэньчжэнь проигрывал со счетом 2:11. В одной из драк два хоккеиста уступающей команды не выдержали и начали сильно избивать игрока соперника, который не оказывал им никакого сопротивления.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T — HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) 1 августа 2019 г.

Позднее стало известно, что пострадавший игрок Гонконга не получил серьезных травм, а Федерация хоккея Китая провела расследование и дисквалифицировала провинившихся хоккеистов из Шэньчжэня на год.