Китайских хоккеистов дисквалифицировали на год за то, что они избили соперника

Китайские хоккеисты на Национальных молодежных играх избили соперника, который не сопротивлялся. Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга, сообщает Матч ТВ.

На момент драки Шэньчжэнь проигрывал со счетом 2:11. В одной из драк два хоккеиста уступающей команды не выдержали и начали сильно избивать игрока соперника, который не оказывал им никакого сопротивления.