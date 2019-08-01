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Уже завтра. Собираемся на «Рок за Бобров» так, чтобы не испортить себе настроение
Источник материала: Tut.by
3 августа на аэродроме «Боровая» в Минске состоится
Обращаем внимание, что ГАИ Минска решило внести изменения в дорожное движение, чтобы облегчить жизнь автомобилистам.
Проезд на общественном транспорте будет организован до часу ночи. Так, автобус 113с будет курсировать от микрорайона «Уручье» через станцию метро «Уручье» и станцию метро «Московская». Автобус номер 145 будет отправляться через микрорайон «Академия Наук» и станцию метро «Московская». А также с 10.00 до 18.00 по мере заполнения на фестиваль будут оправляться микроавтобусы от станции метро «Борисовский Тракт», с фестиваля — с 22.00 до 01.00. Цена проезда — 2 рубля.
Если вы собираетесь слушать не всех музыкантов, а едете на конкретную группу, обратите внимание на ориентировочный лайнап, но заложите от 30 до 40 минут на вход (поиск парковочного места, дорога до главного входа, очередь и поиск удобного места для просмотра — все это может занять время. А вы же не хотите прослушать любимых, скажем, Little Big, стоя в очереди).
И да, мы все не маленькие, но давайте еще раз обратим внимание на погоду, потому что чаще всего именно она может подпортить настроение. Завтра в Минске
Также накануне фестиваля мы задали несколько вопросов организаторам в
— Давайте еще раз проговорим важный для разгара лета вопрос: можно ли проходить со своей водой и при каком условии секьюрити позволят войти на территорию феста с бутылкой своего безалкогольного напитка?
Александр Косач: — Бутилированная вода объемом 0,5 литра и меньше (можно несколько бутылок) с открытой пробкой может быть пронесена на территорию фестиваля. Кроме того, можно проносить детское питание, медикаменты вроде инсулина и т.п. (но будьте готовы показать содержимое на досмотре).
— Можно ли брать еду с собой? Фрукты, бутерброды.
А.К.: — Мы не запрещаем проносить еду, если это не скоропортящиеся продукты. Орешки, фрукты — одно дело, и совсем другое домашние котлеты, которые будут лежать у вас в сумке с обеда до вечера на (гипотетически) 30-градусной жаре.
— И не могу не спросить про выход с территории фестиваля. Вход по билету осуществляется один раз?
А.К.: — Да, но здесь мы все решаем в индивидуальном порядке. Если у вас экстренный случай, надо покормить ребенка, надо срочно уехать — подходите на зону досмотра или к инфопоинтам — и мы будем решать, как поступить.
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3 августа на аэродроме «Боровая» в Минске состоится двенадцатый фестиваль «Рок за Бобров»
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