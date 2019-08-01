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Жесткая посадка неисправного самолета на оживленную дорогу попала на видео в США
Источник материала: Tut.by
В американском штате Вашингтон на оживленном шоссе приземлился неисправный самолет. У него отказала топливная система, и пилоту пришлось совершать экстренную посадку. Происходящее заснял видеорегистратор в полицейском автомобиле.
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У самолета отказала топливная система, ему пришлось садиться прямо на оживленную автодорогу.
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