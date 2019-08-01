Дракон, а не клоун. Что возмутило дочь Брюса Ли?

Возмущаться фильмами Квентина Тарантино начали давно, да он и сам давал поводы для возмущения. В его картинах много нецензурной брани, много крови и сломанных (а иногда и отрубленных) конечностей, его персонажи часто неполиткорректно называют чернокожих и к женщинам относятся не с должным уровнем почтения – впрочем, в данном случае режиссер, по крайней мере на словах, явный сторонник равноправия.

Его новый, девятый фильм – «Однажды… в Голливуде» посвящен американской киноиндустрии конца 60-х, когда одни кумиры сменяли других, уходила мода на вестерны, а Чарльз Мэнсон со своей «семьей» готовился к убийству актрисы Шэрон Тейт, жены Романа Полански. Но и в этом фильме нашелся эпизод, который оскорбил чувства зрителей. Вернее, одной зрительницы – актрисы Шеннон Ли, дочери знаменитейшего Брюса Ли.

Что вызвало негодование Шеннон?

В фильме Тарантино множество реальных людей, которые работали в киноиндустрии в конце 60-х или обитали рядом с Лос-Анджелесом (как хиппи из банды Мэнсона, например). Фактически, выдуманы только двое главных героев – актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер, каскадер Клифф Бут (Брэдд Питт), но и они имеют прототипов.

В одной из сцен (осторожно, дальше возможны спойлеры!) Бут встречается на съемочной площадке сериала «Зеленый шершень» с Брюсом Ли (его играет Майк Мо), они ссорятся и решают выяснить, кто прав, в поединке; побеждает Бут. Кстати, Ли в те годы действительно снимался в нескольких телешоу (и в «Зеленом шершне»), был консультантом по восточным единоборствам, а также обучал голливудских знаменитостей боевым искусствам и пытался сам стать кинозвездой.

В эпизоде Брюс Ли ведет себя вызывающе и смешно, он издает свой знаменитый боевой клич – еще, правда, не до конца отработанный, и в целом пасует перед более спокойным и уверенным в себе Бутом. Шеннон Ли, которая очень трепетно относится ко всему, связанному с её отцом (она руководит фондом, участвует в различных мероприятиях и продюсирует биографические фильмы), разумеется, возмутилась.

Что сказала Шеннон?

В принципе, Шеннон Ли понравилось, как Майк Мо изобразил её отца, сообщает издание TheWrap. Мо является поклонником Брюса Ли, он сумел правильно передать жесты знаменитости и его голос. Основную вину за карикатурность образа Шеннон возложила на режиссера фильма, которому для чего-то потребовалось показать Ли «высокомерным идиотом».

«Но для этого ему не нужно было обращаться с Брюсом Ли так, как это делал белый Голливуд, когда мой отец был жив», – сказала Шеннон Ли и добавила, что ей было неприятно слышать, как зрители в кинотеатре смеются над Ли.

Она указала, что в фильме совсем не высмеивается Стив МакКуин, звезда вестернов и боевиков 60-х (его играет Дэмиан Льюис) – он, напротив, показан весьма уважительно, а его образ, как и образ других белых персонажей, далек от карикатурного.

Кроме того, по словам дочери, настоящий Брюс Ли по возможности избегал драк, хотя его часто вызывали на поединки подобные тому, что показан в «Однажды.. в Голливуде».

Писатель Мэтью Полли, автор биографической книги о Брюсе Ли, тоже был недоволен, что человека, изучению которого он посвятил многие годы, Тарантино изобразил в таком виде. Но, по его мнению, это оправдано замыслом фильма.

«Брюс Ли ввел восточные боевые искусства в голливудскую боевую хореографию, и это было угрозой для каскадеров старой школы, таких как Клифф Бут, которые часто были неспособны адаптироваться к новым веяниям, а симпатии фильма полностью на стороне ковбоев», – сказал Полли TheWrap.

Сам Тарантино пока никак не прокомментировал слова Шеннон Ли. Фильм «Однажды… в Голливуде» уже вышел в американский прокат и заработал за первый уикенд $40 млн. В России картина выходит 8 августа.