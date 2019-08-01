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А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты

02.08.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты
Базз Олдрин выгружает комплект научных приборов. © / Public domain

О том, что американская высадка на Луну фикция, говорят много. Иногда скептики приводят «железные» аргументы. Но есть ли в них правда?

А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о фактыО деталях той легендарной высадки «АиФ» уже писал (см. «АиФ» № 29 «Мы походили на мальчишек в кондитерской лавке»). Писатель, журналист, лауреат Гос­премии СССР Владимир Губарев лично знал легендарных астронавтов и может аргументированно развенчать все домыслы по поводу того, были или не были американцы на Луне.

Константин Кудряшов, «АиФ»: Множество людей сегодня уверены в том, что американцы на Луне не были. Таких полно и в США. Там-то они откуда берутся?

Владимир Губарев: Тут дело не в гражданстве или национальной принадлежности. У нас, между прочим, тоже есть скептики, которые сомневаются в том, что Гагарин летал в космос. А вот откуда они берутся – вопрос интересный.

Вторая половина XX в. – это большой прорыв, это великие достижения науки, прежде всего в области ядерной физики и космоса. Следом – великий прорыв в сфере электроники и компьютерных технологий. Всё это выходило за рамки привычного, казалось чудом, было за пределами человеческих возможностей. Представить и осознать всё это было очень трудно. И предсказуемо возникла реакция – началось наступление невежества. А что такое невежество? Это отрицание достижений прошлого – ты их не в силах осознать, от этого возникает дискомфорт, и потому ты делаешь вид, что их не было. И дискомфорт проходит. Особенно горько и стыдно видеть, когда о том, что американцы не были на Луне, говорят государственные деятели, причём по ТВ!

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Вопросы и мусор

– Однако сторонники версии лунного заговора вопросы задают острые и находящиеся в научной плоскости…

– Если вы о хрестоматийных вопросах вроде: «Почему флаг, привезённый астронавтами на Луну, развевался в безвоздушном пространстве? Так на Луне быть не может, и, значит, всё снято в павильонах», то на это давно даны исчерпывающие ответы. Да, кажется, что флаг развевается, будто его ветерок колышет. На самом деле он крепился на Г-образном флагштоке и был свёрнут в трубочку. Когда его резко раскрыли и с силой воткнули в грунт, какое-то время он колебался. Но потом окончательно затих – это всё отлично видно и на фото, и на киносъёмке.

Находятся, впрочем, скептики, которые не верят и фотоснимкам. И тоже задают умные, как им кажется, вопросы вроде: «Почему в отсутствие атмосферы на Луне на фото не видно звёзд? Должны быть!» Но в том-то и фокус, что не должны. Аст­ронавты были на солнечной стороне Луны. А Солнце так освещает лунный грунт, что на плёнке никаких звёзд не получается, – весь их слабенький свет поглощён солнечным.

А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты
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– А что насчёт вопроса о радиа­ционных поясах вокруг Земли? Дескать, астронавты, пересекая их, должны были получить ураганную дозу.

– Ну, во-первых, не так уж и долго они там находились – всё-таки корабли летели с большой скоростью. Во-вторых, свою дозу космической радиации они набрали – где-то по 25–30 бэр. Она точно соответствует и мощности радиа­ционных поясов, и времени пролёта через них.

Вообще все эти ехидные вопросы разбиваются о несколько фактов. Например, о такой, что Луна в местах посадок американцев серьёзно исхожена. А мусора там уже тьма! Там остались луномобили, на которых они ездили, остались следы – и колёс, и ног, осталось много аппаратуры… Нил Армстронг вообще просто бросил на Луне мешок с ненужными вещами. Всё это там лежит, что прекрасно видно с орбиты.

Отлично видны не только места посадки «Аполлонов», но и места, где садились наши лунные станции. А однажды американцы даже оказали нам услугу. Было не совсем ясно, как села одна наша станция, по-моему, «Луна-24». И американцы передали Олегу Ивановскому, нашему зам главного конструктора по лунно-планетному направлению, несколько снимков этого аппарата, что помогло подобрать нужную траекторию для возвращения.

А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты Участвуют ли белорусы в программе по высадке людей на Луне?

Бизнес или подвиг?

– Но возникает ещё один серьёзный вопрос: почему лунный плацдарм был оставлен? Почему, если всё так успешно шло, не продолжили движение вперёд?

– А куда вперёд? Американская лунная программа «Аполлон» предусматривала 6 посадок на Луну. Когда она была полностью выполнена, её закрыли. Честно говоря, оказалось, незачем пока туда летать. И до сих пор неясно, зачем летать на Луну, кроме символических вещей вроде победы в космической гонке и международного престижа. Понимаете, когда всё только начиналось, у нас были совсем другие представления о космосе и ближайших космических телах. На Луне надеялись найти жизнь. Или вполне официально полагали, что на Марсе можно найти следы древних цивилизаций, а Венера – это такой молодой, горячий мир чуть ли не с динозаврами. Но выяснилось, что жизни там никакой нет. И это тоже было, кстати, великое открытие.

Не стоит сбрасывать со счетов ещё один момент. Лунный плацдарм оставили в том числе и потому, что потребовалась передышка. Нужно было на Земле освоить технологии, разработанные в процессе создания и реализации лунной программы «Аполлон», хотя бы по той причине, чтобы «отбить» вложенные средства. И это удалось. На каждый вложенный в лунную программу доллар была получена прибыль в размере 10 долларов. Бизнес. Бухгалтерия. Об этом наши скептики часто забывают, когда говорят, что все посадки на Луну были, дескать, сняты в Голливуде. Но откуда тогда взялись реально работающие и опробованные в полётах на Луну технологии? Абсолютно новые, давшие выход на принципиально другой уровень развития. Тоже из Голливуда?

А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты
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Нельзя в наше время быть невежественным. И тем более нельзя принижать, а то и вовсе отрицать космические достижения американцев. 12 человек побывали на Луне. Полёт Нила Армстронга равен полёту Юрия Гагарина. И не будем, к слову, забывать о том, что кроме американского флага он доставил на Луну флаги 130 государств, в том числе и флаг СССР. Он был посланцем Земли, а не только США.

 
 
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Кроме флага США астронавты доставили на Луну также и флаг СССР.
 
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