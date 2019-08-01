Николай Валуев: «То, что я неизлечимо болен, – полная выдумка»

Источник материала: Аргументы и факты

Не так давно он признался в одной из телепередач, что ежемесячно проходит терапию в рамках постоперационного лечения опухоли мозга, из-за которой ему пришлось оставить спорт. После этого появились слухи о том, что у Валуева рак. Впоследствии он опроверг эту информацию, уточнив, что речь идёт об акромегалии — заболевании, которое связано с нарушением функции гипофиза и сопровождается непропорциональным ростом кистей, стоп и черепа, а опухоль — доброкачественная.

О том, как он себя чувствует на самом деле, и о ситуации в мире единоборств Николай Валуев рассказал «АиФ».

Владимир Кожемякин, «АиФ»: Николай, как ваше здоровье? Говорят, что вы боретесь с серьёзной опухолью в мозге...

Николай Валуев: Слушайте, меня уже потравили на эту тему. После известной передачи уже на следующий день только ленивый не говорил, что меня пора отправлять за Жанной Фриске. Бред это.

— Что тут выдумки журналистов, а что правда?

— То, что я, мол, неизлечимо болен, — полная выдумка. Правда в том, что такие заболевания достаточно редки... просто мне «повезло», природа меня наградила. Кроме того, ни один человек, занимавшийся большим спортом, уже не будет здоровым по определению. Но я спокоен. Не будем перечислять спортивные травмы, с последствиями которых мне придётся проживать оставшуюся жизнь. Сейчас я вполне здоров. Скажу так: это не тема для обсуждения в нашей семье, она неактуальна, а если кому-то хочется на этот счёт судачить, давайте уже без меня.

Раскрутка или победа?

— Есть мнение, что смешанные единоборства становятся популярнее бокса. Как думаете, почему?

— Давайте сравним самые громкие поединки такого плана: например, Мейвезера с Макгрегором (бой боксёра из США Флойда Мейвезера и ирландца, бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора состоялся в 2017 г. — Ред.). На этой истории был собран нереальный гонорар, но не только потому, что на ринге сошлись два великих бойца UFC (сегодня самая известная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. — Ред.), а потому, что это были представители различных контактных видов спорта. И всё-таки этот бой был по правилам бокса... На самом деле, бойцы топового уровня в смешанных единоборствах и в профессиональном боксе зарабатывают разные суммы. И перевес тут на стороне боксёров. Это говорит о том, что популярность бокса всё-таки выше, телекомпании собирают больше денег на показе боксёрских поединков. Это же платное телевидение — самый лучший индикатор.

Но конечно, смешанные боевые искусства медленно, но верно набирают обороты. В обозримом будущем их позиции сравняются с боксом. Дело в дом, что смешанные единоборства включают в себя больше возможностей, чем бокс, который ограничен ударами руками. А здесь ещё и удары ногами, борьба. Но, как ни крути, часть зрителей всё равно не может свыкнуться с тем, что происходит в партере боёв ММА — добивание лежащего соперника вызывает у многих стойкое отторжение. Именно это не даёт смешанным единоборствам набрать должное количество поклонников, несмотря на всю зрелищность таких поединков.

— Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным российским спортсменом в соцсетях. Почему, из-за истории с Макгрегором?

— Совершенно точно. Есть бойцы не менее зрелищные, побеждающие и более серьёзных соперников, чем Макгрегор, но именно бой с ним стал отправной точкой в карьере Хабиба. Да, он был непобедим до этого и остался непобедимым — он настоящий боец. А соцсеть, как и автомобиль, — всего лишь средство для достижения определённых целей. В мире бокса и в мире боёв ММА массмедиа стали играть едва ли не решающую роль в качестве раскрутки того или иного спортивного события. Даже вполне себе мирные виды спорта активно включились в эту гонку. Мир как будто сошёл с ума. Если вы хотите результата, придётся так или иначе в этом участвовать. Мне — как политику, Хабибу — как спортсмену, стройной красивой девушке — как элементу подачи себя и извлечения из этого определённой выгоды. Не всё выражается в деньгах, но популярность так или иначе приносит прибыль. Сегодня люди прекрасно понимают, что приоткрывают завесу личной жизни ради того, чтобы пожертвовать этим. Зачастую такая провоцирующая открытость принимает крайне некрасивые формы.

Вспомните, как Макгрегор и Нурмагомедов раскручивали свой поединок. Хотя Хабиб и мужественно держался под градом оскорблений ирландца, однако вся его выдержка, к сожалению, ушла коту под хвост в тот момент, когда уже после боя он бросился на обидчиков с кулаками. Это, в свою очередь, попутно принесло ему дополнительные миллионы лайков. Говорю это при всём уважении к Хабибу: он действительно великий спортсмен, одержал оглушительную и убедительную победу и всё уже доказал. Но сегодня очень сложно разделить, что принесло ему бо`льшую популярность — финал этой истории с предварительными раскрутками и высказываниями со стороны Макгрегора или сухая победа в октагоне.

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— Но разве Макгрегор и Нумрамомедов одни такие? Раскрутка «на скандале», как известно — это вообще тренд времени...

— Увы, да. Получается, что скандал, шоу становятся более оплачиваемым товаром, чем реальные достижения в спорте, и не только там. Все это делается ради банальной популярности — которая, в итоге, приносит блага, будет приносить их в будущем и заражать этой болезнью все большее число людей. Посмотрите на молодежь, которая сегодня выпендривается как только может. Молодые люди взбираются на высоковольтные линии, чтобы снять эффектный 10-секундный ролик — и бывает, что это заканчивается смертельным исходом. Лезут на поезда, прыгают на дорогу перед машиной — с риском для жизни. Ради чего? Ради популярности. Доходит до того, что дети сигают с 6-го или 9-го этажа ради того, чтобы все узнали об их прыжке. В итоге все действительно узнают, только сами дети уже в сырой земле...

Этот маховик дешевой популярности станут раскручивать и дальше. Здесь будет больше скандалов, об этом будут больше писать, кричать на всех углах, и известность эта будет приобретаться за счет не только ярких побед, но и того, что происходящее станут обсасывать СМИ и обсуждать обыватели.

А если вдуматься, для чего все это было придумано? Для того, чтобы человек полностью «вскрылся», отдался виртуальному миру, паблисити, показал себя. Те, кому это надо, теперь знают все про всех. Достаточно опубликовать в соцсети 20, максимум 50 публикаций, и ваш психологический портрет становится полностью ясен для того, кто умеет с этим грамотно работать. Он узнает то, о чем вы никому не скажете, постесняетесь или посчитаете ненужным сообщать. Вот только почему-то в личном общении мы зачастую многое скрываем и оставляем в подтексте, а в соцсеть относим почти всё.

— По сути, шумиха вокруг боя Макгрегора и Нурмагомедова — это треш-токинг, «грязная болтовня» (оскорбительные высказывания в адрес соперника, призванные вывести его из равновесия, запугать, унизить, сбить с толку — Ред.). Говорят, что на Западе, мол, такое в порядке вещей, а у нас этот шоу-прием в ММА и боксе не приживется.

— Приживется. Приведу пример. Не так давно чуть ли не вся страна с интересом наблюдала за перепалкой двух звезд эстрады — Николая Баскова с Филиппом Киркоровым. Они постоянно друг друга, что называется, «закусывали», переходя на личности (из-за взаимного конфликта артисты не желали принимать участие в одних и тех же проектах — Ред.). Я не раз присутствовал на съемках новогодних передач, где эти певцы были вынуждены находиться совсем близко друг к другу — и, поверьте, у них не было проблем с взаимным общением. А их якобы конфликт — всего лишь игра на публику. Кто-то принимает ее за чистую монету, не давая себе труда понять, что все это делается лишь ради рекламы в прайм-тайме, после которой нам снова покажут скандальный сюжет о том, как пикируются Коля с Филей или кто-то другой — это закон шоу-бизнеса. Как раньше говорили — пипл хавает, и для денежных сборов этого достаточно. Сверхпопулярными в этом шоу становятся и посредственности, но при этом они посредственностями и остаются.

Не хочу, чтобы говорили, мол, я брюзжу по-стариковски. Но эта смысловая субкультура осознанно вгоняется людям в подкорку, и в итоге ими, как ее потребителями, становится легче манипулировать, им навязывают подобный стиль поведения. Он находит яркий отклик у молодежи, которая потребляет такое с большим оптимизмом, за отсутствием достаточного жизненного опыта. Впоследствии всё это станет её собственной культурой, а потом родятся дети, которым будет подано ещё кое-что покруче. И если сегодня в России треш-токинг не популярен, то это временно. Завтра он может стать вполне в порядке вещей. Невозможное легко превращается в приемлемое с помощью современных психотехнологий — в том числе, например, и такие ужасные, казалось бы, для нормального человека вещи как педофилия и другие половые извращения. На это не надо 10 поколений — достаточно одного. Как это работает, мы можем видеть на примере просвещенной Европы.

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Кодекс чести жив

— В молодежной среде распространилась субкультура АУЕ («Арестантский уклад един»): банды несовершеннолетних парней и девушек, якобы по воровским понятиям, грабят и избивают людей — в том числе стариков и беременных женщин. Это тоже «отодвигание правил»?

— Психология этих людей понятна. Забить одного толпой — это ж такое вроде геройство. На самом деле каждый, кто в этой толпе наносит свой маленький или большой удар — трус. Они боятся себе в этом признаться, и, если вы им это скажете, возможно, они также набросятся на вас толпой. Это массово происходит и у девочек, которые сегодня снимают ролики о том, как они бьют своих сверстниц. Неважно, кого — тех, кто не вписывается в общую компанию, как белая ворона, или просто потому, что это, оказывается, для кого-то весело, здорово и достойно того, чтобы выложить в интернет.

Делают это дети, как правило, совершенно не разбираясь в криминальных «понятиях», и не понимая вообще, что такое места не столь отдаленные. Да, это эффект стаи: «Все начали бить, и я ударил...». Но в таких делах всегда есть зачинщики, те, кто идет на беспредел ради выгоды и собственного удовольствия. Блатная «романтика» здесь не при чем. В фильмах нередко можно услышать фразу: «Война — это пот, кровь, грязь, и нет в ней ничего прекрасного и поэтичного». Так же и с тюрьмой.

— Есть ли в боксе кодекс чести по отношению к сопернику? Чем он отличается от неписаных правил и понятий в смешанных единоборствах?

— Кодекс чести — это когда бойцы с уважением относятся друг к другу. К счастью, таких случаев гораздо больше. Уважение достигается, когда боец извиняется за неправильный удар, не сквернословит и не показывает неприличных жестов в сторону соперника, соблюдает правила и после финального сигнала судьи, а не скатывается в самопиар. Кодексы чести боксёра и бойца по смешанным единоборствам не различаются — разные только правила боя. Например, в партере ММА можно добивать соперника до того момента, пока рефери не остановит бой. Для смешанных боевых искусств это нормально, и все об этом знают. Но там тоже публика может освистать бойца, если он выйдет за рамки правил.

— Боец смешанных боевых искусств Олег Тактаров в интервью «АиФ» сказал: «Да, бои были жестокими, но участвовали в них бывшие спортсмены со своей внутренней культурой и достоинством... Когда у меня однажды во время боя вылетело колено, мой соперник, бразильский боец Марко Руас, отступил на два шага, дал мне время вправить колено, и после этого мы продолжили поединок. Сейчас так себя никто не ведёт».

— Это похоже на правду. Не уверен, что теперь тот, кто выбьет тебе колено в поединке, не добьёт тебя... До недавнего времени жестоким считалось карате. Потом все поняли, что это прекрасный вид спорта. Как и в боксе, жёсткость там существует не ради жестокости. Однако сегодня молодые люди видят, что правила боя сильно изменились, и боец абсолютно легально добивает своего соперника, когда тот уже лежит. Некоторые неокрепшие умы думают, что это правильно, и забывают о том, что это лишь в правилах ринга, но неприемлемо на улице.