Светлогорский ЦКК немерен расторгнуть контракт с китайским генподрядчиком

Источник материала: Ежедневник





ОАО «Светлогорский ЦКК» хочет разорвать контракт с китайской компанией CAMCE, которая строила завод беленой сульфатной целлюлозы.

Контракт на строительство завода был заключен в октябре 2010 года между китайской корпорацией САМСЕ и ОАО «Светлогорский ЦКК».

Для финансирования инвестпроекта получен кредит в Эксимбанке КНР и Промышленно-торговом банке Китая. Затем была достигнута договоренность о строительстве линии по производству вискозной целлюлозы, на что потребовалось дополнительно привлечь 35 млн долларов. Стоимость проекта оценивается в 804 млн долларов. Запуск завода мощностью 400 тыс. тонн целлюлозы в год планировался еще в конце 2015 года.

Напомним, в мае этого года строительство завода в Светлогорске проинспектировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Как заявил тогда премьер, Беларуси не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком (компания САМСЕ), чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, поэтому "мы делаем это своими силами".

Румас констатировал, что новый завод работает на 60% от проектной мощности. При этом Румас подчеркнул, что на полную мощность завод по производству сульфатной беленой целлюлозы будет введен в четвертом квартале 2019 года.