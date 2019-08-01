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Курсы валют и криптовалют на сегодня

02.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Курс белорусского рубля обвалился к доллару и евро. Биткойн +527.24

Курс доллара вырос сразу на 0,0102 рубля до 2,0545 BYN/USD. Доллар дорожает непрерывно уже всю текущую неделю. За это время его стоимость выросла на 0,0274 рубля и оказалась на максимальном уровне за полтора месяца.

Курс евро подскочил вверх на 0,0191 рубля до 2,2779 BYN/EUR. Это позволило ему оказаться на максимуме за 17 дней.

Курс российского рубля обвалился на 0,0219 рубля до 3,1835 BYN/100 RUB до минимума с начала года.

Bitcoin − 10513.8$ (+527.24);

Bitcоin Cash/ВСС – 328.52$ (+5.09);

DigitalCash − 108.02$ (+2.81);

Еthеreum − 220.62$ (+7.54);

ZCаsh − 67.96$ (+0.87);

Monero − 83.77$ (+3.1).


 
 
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Курс белорусского рубля обвалился к доллару и евро. Биткойн +527.24
 
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