У министра образования — новый молодой зам

Источник материала: Новости Дзержинска

29 июля Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра образования. Им стал 37-летний Александр Кадлубай — теперь уже бывший начальник управления образования Лидского райисполкома.

С 1 августа Александр Кадлубай вступил в должность, заменив Раису Сидоренко, которая отвечала за школьное, дошкольное, специальное образование и молодежную политику.

Раиса Сидоренко была заместителем министра образования с 29 декабря 2014 года. Она отвечала в том числе за школы, и именно ей пришлось отвечать за отмену экзаменов в гимназии.

Александр Кадлубай родился в 1982 году на Гродненщине. Окончил БГУ и Академию управления при президенте. Начальником управления образования Лидского райисполкома Александр Кадлубай стал в 2012 году. Параллельно возглавлял районную организацию РОО «Белая Русь».

До этого он работал учителем истории в средней школе № 8 в Лиде, директором Можейковской средней школы в Лидском районе.

Накануне назначения на должность замминистра Александра Кадлубая наградили почетной грамотой главного управления образования Гродненского облисполкома.



