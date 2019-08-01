ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермошина предложила провести выборы сенаторов 7 ноября, а депутатов — 17 ноября

02.08.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Ермошина предложила провести выборы сенаторов 7 ноября, а депутатов — 17 ноября
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, как сообщает БЕЛТА,  во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября.

Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов.

Что касается финансирования избирательных кампаний, председатель ЦИК отметила, что в Беларуси «выборы проходят по самым экономным стандартам». «Это и пожелание главы государства, и население к этому трепетно относится. Расходы на проведение выборов у нас на каждого избирателя в несколько раз ниже, чем у приграничных государств», — обратила она внимание.

В нынешнем году на парламентские выборы планируется выделить чуть больше средств, чем на состоявшиеся в сентябре 2016 года выборы депутатов Палаты представителей VI созыва. «В связи с увеличением средней заработной платы произошло незначительное увеличение расходов. В 2016 году член участковой избирательной комиссии получал на руки 60 руб., в этом году получит 76 руб.», — пояснила Лидия Ермошина.

Глава Центризбиркома  рассказала, что на парламентских выборах избиратели смогут определить свой участок для голосования и маршрут к нему в мобильном приложении. Оно начнет работать к парламентским выборам в Беларуси.

ЦИК также планирует во время выборов организовать на базе Дворца Республики информационный центр. «Это наша традиция с 2001 года», — отметила председатель Центризбиркома.

Касаясь вопроса конкурса на парламентских выборах, председатель Центризбиркома в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила: «Когда будут сведения о количестве зарегистрированных инициативных групп, мы сможем предположительно говорить о конкурсе. И то не знаем, сколько нам партии дадут кандидатов. Но, думаю, что выборы будут обязательно альтернативные. Если возьмем выборы 2016 года, у нас было на день выборов 484 кандидата. Это меньше, чем в 2000-м, но гораздо больше, чем было в 2008 и 2012 годах. Поэтому, думаю, будет около 500 кандидатов, то есть 4,5 человека на место».

По словам председателя ЦИК, политика государства нацелена на то, чтобы около 30% депутатских вакансий заполнялись «старослужащими — теми, кто переходит в следующий состав парламента, что дает стабильность, профессионализм органу с самых первых дней работы в новом созыве». С такими кандидатами уже проводят беседы и выясняют, хотят ли они выдвигаться и будут ли их поддерживать. «Поэтому, считаю, можно говорить о 30 или чуть более процентах тех, кто перейдет в следующий депутатский созыв», — добавила Лидия Ермошина.

По словам председателя Центризбиркома, Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. «Глава государства сказал, что к нам будут приглашаться международные наблюдатели без ограничений. Тем не менее никто не будет прилагать каких-то особых усилий, чтобы увеличивать неограниченно их численность», — сказала Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК заверила, что, как обычно, планируется пригласить для наблюдения за выборами «основных наших международных партнеров». Речь идет прежде всего про наблюдателей из стран СНГ, а также таких организаций, как ОБСЕ и БДИПЧ. Традиционно белорусский ЦИК пригласит коллег из центризбиркомов других государств.

Денис ВОРОЖУН.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, как сообщает БЕЛТА,  во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко предложила провести выборы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У министра образования — новый молодой зам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика