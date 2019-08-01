Ермошина предложила провести выборы сенаторов 7 ноября, а депутатов — 17 ноября

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны



Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, как сообщает БЕЛТА, во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября.

Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов.

Что касается финансирования избирательных кампаний, председатель ЦИК отметила, что в Беларуси «выборы проходят по самым экономным стандартам». «Это и пожелание главы государства, и население к этому трепетно относится. Расходы на проведение выборов у нас на каждого избирателя в несколько раз ниже, чем у приграничных государств», — обратила она внимание.

В нынешнем году на парламентские выборы планируется выделить чуть больше средств, чем на состоявшиеся в сентябре 2016 года выборы депутатов Палаты представителей VI созыва. «В связи с увеличением средней заработной платы произошло незначительное увеличение расходов. В 2016 году член участковой избирательной комиссии получал на руки 60 руб., в этом году получит 76 руб.», — пояснила Лидия Ермошина.

Глава Центризбиркома рассказала, что на парламентских выборах избиратели смогут определить свой участок для голосования и маршрут к нему в мобильном приложении. Оно начнет работать к парламентским выборам в Беларуси.

ЦИК также планирует во время выборов организовать на базе Дворца Республики информационный центр. «Это наша традиция с 2001 года», — отметила председатель Центризбиркома.

Касаясь вопроса конкурса на парламентских выборах, председатель Центризбиркома в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила: «Когда будут сведения о количестве зарегистрированных инициативных групп, мы сможем предположительно говорить о конкурсе. И то не знаем, сколько нам партии дадут кандидатов. Но, думаю, что выборы будут обязательно альтернативные. Если возьмем выборы 2016 года, у нас было на день выборов 484 кандидата. Это меньше, чем в 2000-м, но гораздо больше, чем было в 2008 и 2012 годах. Поэтому, думаю, будет около 500 кандидатов, то есть 4,5 человека на место».

По словам председателя ЦИК, политика государства нацелена на то, чтобы около 30% депутатских вакансий заполнялись «старослужащими — теми, кто переходит в следующий состав парламента, что дает стабильность, профессионализм органу с самых первых дней работы в новом созыве». С такими кандидатами уже проводят беседы и выясняют, хотят ли они выдвигаться и будут ли их поддерживать. «Поэтому, считаю, можно говорить о 30 или чуть более процентах тех, кто перейдет в следующий депутатский созыв», — добавила Лидия Ермошина.

По словам председателя Центризбиркома, Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. «Глава государства сказал, что к нам будут приглашаться международные наблюдатели без ограничений. Тем не менее никто не будет прилагать каких-то особых усилий, чтобы увеличивать неограниченно их численность», — сказала Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК заверила, что, как обычно, планируется пригласить для наблюдения за выборами «основных наших международных партнеров». Речь идет прежде всего про наблюдателей из стран СНГ, а также таких организаций, как ОБСЕ и БДИПЧ. Традиционно белорусский ЦИК пригласит коллег из центризбиркомов других государств.

Денис ВОРОЖУН.