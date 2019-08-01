В Солигорске приостановили возведение 2 многоэтажек из-за уголовного дела о незаконной застройке

Источник материала: Tut.by

Строительство двух многоквартирных домов по улице Набережной в Солигорске приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела по факту незаконной застройки. Информацию подтвердил официальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Дмитрий Брылев, сообщает « Электронный Солигорск ».



Один из двух домов. Фото: Электронный Солигорск

Еще в декабре 2016 года архитектурно-градостроительным советом комитета по архитектуре и строительству Минской области проводился анализ общественного обсуждения концепции объекта «Два многоквартирных жилых дома в районе группы проектируемых жилых домов по ул. Набережной в г. Солигорске». Общественное обсуждение признали состоявшимся.

Заказчиком строительства выступил ООО «КМК-ИНВЕСТ», разработчиком ООО «КМК-2». В каждом из двух 10-этажных домов было предусмотрено по 160 квартир — 2-х и 3-комнатных. На территории ЖК планировалось обустроить паркинг, дорожки для бега, катания на роликах и велосипедах. Строители уже почти завершили возведение домов. Однако реализацию проекта пришлось остановить.

Сейчас по факту незаконного строительства домов проводится расследование, собирается доказательная база. Более детальная информация будет дана прокуратурой позже.