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В Минске будет закрыта для транспорта часть улицы Железнодорожной

02.08.2019 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске будет закрыта для транспорта часть улицы Железнодорожной
Фото из открытых источников

Как сообщили в ГАИ Минска, с 2 по 5 августа часть ул. Железнодорожной будет закрыта для движения всех видов транспорта.

В частности, движение всех видов транспорта будет запрещено с 23.00 2 августа до 5.00 5 августа по нечетной стороне ул. Железнодорожной на участке от дома №27 кор.1 до дома №43. Причина – асфальтирование указанного участка дороги.

В Минске будет закрыта для транспорта часть улицы Железнодорожной
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В связи с этим в районе перекрестка с ул. Уманской вносятся временные изменения в работу пассажирского транспорта 3 и 4 августа:

движение троллейбусов маршрута №31 организуется от ул. Гурского по просп. Дзержинского до ОП «Прилукская» в обоих направлениях с разворотом на пересечении просп. Дзержинского с просп. Жукова;

В Минске будет закрыта для транспорта часть улицы Железнодорожной Путепровод на улице Железнодорожной в Минске закрыли на ремонт почти на год

движение троллейбусов маршрута №47 организуется со стороны ДС «Малиновка-4» по просп. Любимова, Газеты «Правда», ул. Голубева, просп. Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны просп. Пушкина – без изменений;

работа троллейбусного маршрута №64 отменяется, организуется работа временного автобусного маршрута № 964 «ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова» по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №64.

Напомним, с 20 июля также начался ремонт моста по улице Железнодорожной через железную дорогу МинскБрест. По предварительной информации, работы будут идти до мая 2020 года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ограничение движения будет действовать с 23.00 2 августа до 5.00 5 августа.
 
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