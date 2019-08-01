В целях изучения спроса на пассажирские перевозки и улучшения транспортного обслуживания населения Смолевичского района государственным предприятием «Миноблпассажиртранс» с 12.07.2019 года организовано выполнение рейсов по пригородному маршруту №2408ТК Сокол – Шеметово – Смолевичи. Обслуживание маршрута осуществляется перевозчиком ЧТУП «МаркоБус» (справочная служба +375-336-694-396). Расписание движения по указанному маршруту предусматривает обслуживание населенных пунктов Шабуни, Шеметово и Верхмень с выполнением 5 рейсов еженедельно:

— по пятницам, отправлением от остановочного пункта «Сокол» в 19.10;

— по субботам, отправлением от остановочного пункта «Заречное» в 07.00, от остановочного пункта «Сокол» в 08.15;

— по воскресеньям, отправлением от остановочного пункта «Заречное» в 16.10, от остановочного пункта «Сокол» в 17.35.

В случае отсутствия и (или) незначительного пассажиропотока (менее 10 человек на рейс) на маршруте №2408ТК Сокол-Шеметово-Смолевичи выполнение рейсов будет прекращено.

А.КОХНО, директор ГП «Миноблпассажиртранс».