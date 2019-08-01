Как меньше кушать-секретные уловки

Источник материала: Новости Хотимска

Здравствуйте, милые дамы! Кого интересует тема похудения все к нам. Будем худеть вместе. Для этого нам нужно всего лишь знать, как научиться мало есть чтобы похудеть. Как это сделать, будем разбираться. Лишний вес. Год от года идет борьба против него. Изнурительные диеты, тренажеры, полный отказ от еды.

Как бы банально это не прозвучало, ноприсутствуют очень простые методы в борьбе с лишним весом. Они сводятся к уменьшению потребляемой еды. Ведь согласитесь, что мы едим не только потому, что того требует наш организм. Едой мы занимаем себя от скуки, из-за привычки, стресса, создаем компанию, просто из-за привлекательного вида и ароматных запахов блюда. А влияние рекламы, которая еще больше придает привлекательности продуктам, особенно действует на большинство современных людей. Также разнообразие искусственных добавок и усилителей вкуса, которые стали так привычны в нашей современной пище, еще больше подталкивают попробовать, что нибудь вкусненькое и не испробованное.

А излишнее потребление еды никому не секрет, приводит к различным нарушениям функций организма. Особенно это касается тех, кому за 40. Питание после 40необходимо корректировать. Уже давно доказано, что существует влияние окружающей нас обстановки на нас самих. То есть, то в каких условиях мы принимаем пищу и готовим, из какой посуды, в какой обстановке, все играет немаловажную роль. Все эти психологические моменты так или иначе отражаются на энергетике, которая поступает в нашу еду. Поэтому для правильного и рационального усвоения пищи, необходимо лишь внести некоторые корректировки в нашу повседневную жизнь и изменить несколько простых бытовых моментов.





Как научиться меньше есть

Мы живем в современном обществе. В эпоху информации. Последнее время телевизор уходит на второй план. Однако люди более старшего поколения, все же не могут отказаться от привычного им информационного докладчика. А у многих они просто фанатично расставлены во всех комнатах. Включая и кухню. А это крайне негативно. Исследования подтверждают, что концентрируясь на одном деле мы не контролируем другое. Поэтому просмотр информационного экрана во время еды, приводит к неконтролируемому поглощению пищи, а в итоге получаем переедание и лишние килограммы. Совет: избавляемся от телевизора на кухне.

На количество потреблямой еды также играет роль и жанры фильмографии. Во время фильмов, время на употребление пищи приравнивается к продолжительности самой картины. Концентрируясь на комедийных жанрах, мы способны гораздо меньше съедать, нежели просматривая трагические или грустные картины. Людей больше притягивает негативная информация. Весь фокус сконцентрирован именно на ней. Поэтому отвлечение внимания больше происходит на трагедии, а не на поедание пищи.

7 секретов как сократить объем потребляемой еды

1.Убираем с видимых мест все самое вкусное.

Все мы с вами с детства помним, что невозможно пройти мимо стоящей вазочки с любимыми шоколадными конфетами. Ничего с тех времен не изменилось. Вы гораздо быстрее съедите конфету ту, что на виду, нежели ту, что глубоко на полке шкафчика.

2.Не используем огромные салатницы и блюда.

Психология такова, что размер нашей тарелки влияет на количество поедаемой нами еды. Поэтому исключаем все большие тарелки. И привыкаем, что порция для пищи должна быть не более размера нашего кулака. Так вы научитесь есть маленькими порциями. Разложите приготовленное блюдо в порционные контейнеры. Каждый последующий вскрытый контейнер, будет напоминать о съеденной предыдущей положенной порции еды на сегодня .

Не забывайте, пережевывать тщательно пищу не спеша. И помните, что полное насыщение приходит спустя 20 минут. Попробуйте отказаться от традиционных столовых приборов и перейти на китайские палочки. Они точно уж не позволят Вам быстро и много съесть. И станут Вам отличным помощником .