ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люди жили во время динозавров 100 миллионов лет назад

02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В нашей истории есть очень много загадок, одна из таких самых удивительных загадок это то что люди могли бы вмести существовать на ровне с динозаврами, многим по кажется это абсурдом.

 

В Перу были обнаружены интересные рисунки на найденных камнях инков, все камни находятся в музее под именем доктора Джавира. Все изображения на камнях указывали на то что люди могли жить с динозаврами в месте. Динозавры там похожи как домашние животные, хотя вполне возможно они и были на самом деле домашними животными в то время у людей. По одной версии ученых считается что все динозавры исчезли примерно сто миллионов лет, тогда напрашивается вопрос кто же на этих камнях так точно смог вырезать динозавров.


 

Интересен тот факт, что все рисунки динозавров соответствуют именно тех ящеров которые обитали сто миллионов лет тому назад. Еще есть один увлекательный факт что люди и динозавры одного роста, поэтому было выдвинуто предположения что динозаврами управляли гиганты люди, на одном рисунке нарисовано как человек верхом на трицараптосе (примерно похож на динозавра трицараптоса) управляет ним. В данном случаи получается что человек тогда был, пять метров.

Вполне возможно что и рисунки в пустыни Наска, тоже сделали люди великаны, сам масштаб рисунка говорит сам за себя, в Турции 1950 году были найдены останки частей скелета, огромных размеров костей, из вывода ученых получается что останки костей были человеческими и сам человек был ростом пять метров.

 

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей истории есть очень много загадок, одна из таких самых удивительных загадок это то что люди могли бы вмести существовать на ровне с динозаврами, многим по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко ждет конкретных предложений от правительства по вопросам отношений с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика