Люди жили во время динозавров 100 миллионов лет назад

Источник материала: Новости Хотимска

В нашей истории есть очень много загадок, одна из таких самых удивительных загадок это то что люди могли бы вмести существовать на ровне с динозаврами, многим по кажется это абсурдом.

В Перу были обнаружены интересные рисунки на найденных камнях инков, все камни находятся в музее под именем доктора Джавира. Все изображения на камнях указывали на то что люди могли жить с динозаврами в месте. Динозавры там похожи как домашние животные, хотя вполне возможно они и были на самом деле домашними животными в то время у людей. По одной версии ученых считается что все динозавры исчезли примерно сто миллионов лет, тогда напрашивается вопрос кто же на этих камнях так точно смог вырезать динозавров.





Интересен тот факт, что все рисунки динозавров соответствуют именно тех ящеров которые обитали сто миллионов лет тому назад. Еще есть один увлекательный факт что люди и динозавры одного роста, поэтому было выдвинуто предположения что динозаврами управляли гиганты люди, на одном рисунке нарисовано как человек верхом на трицараптосе (примерно похож на динозавра трицараптоса) управляет ним. В данном случаи получается что человек тогда был, пять метров.

Вполне возможно что и рисунки в пустыни Наска, тоже сделали люди великаны, сам масштаб рисунка говорит сам за себя, в Турции 1950 году были найдены останки частей скелета, огромных размеров костей, из вывода ученых получается что останки костей были человеческими и сам человек был ростом пять метров.