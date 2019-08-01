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NEFCO предоставит «БНБ Лизинг» до 1 млн евро для финансирования развития рынка электротранспорта

02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) предоставит ООО «БНБ Лизинг» до 1 млн евро для финансирования развития рынка электротранспорта в Беларуси. Согласие на финансирование проекта дало правительство, соответствующее постановление Совета Министров от 31 июля 2019 года №499 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно предложенному NEFCO проекту планируется, что ООО «БНБ Лизинг» получит кредитные средства на сумму до 1 млн евро для финансирования инвестиций, связанных с развитием рынка электрических транспортных средств в Беларуси, для клиентов лизинговых услуг организации в Беларуси.

Министерству экономики поручено письменно уведомить Северную экологическую финансовую корпорацию об отсутствии возражений со стороны правительства Беларуси по финансированию проекта.

NEFCO — международная финансовая организация, учрежденная в 1990 году правительствами пяти северных стран: Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Основная цель корпорации — оказывать положительное воздействие на окружающую среду. Она финансирует и реализует исключительно проекты зеленого роста и климатические проекты, придавая приоритетное значение проектам в Восточной Европе, регионе Балтийского моря, Арктическом и Баренцевом регионах.-

 
 
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Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) предоставит ООО «БНБ Лизинг» до 1 млн евро для финансирования развития рынка электротранспорта в Беларуси....
 
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