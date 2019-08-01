В Могилеве все же спасут уникальный дом. А рядом построят многофункциональный центр и паркинг

Источник материала: Tut.by

В Могилеве уникальный жилой дом постройки конца XIX века, признанный объектом историко-культурного наследия, все же спасут. Здание ждет реставрация, сообщает Mogilevnews.by. Фирма, которая этим займется, будет параллельно строить в непосредственной близости от него многофункциональный центр с паркингом.





Речь идет о двухэтажном жилом доме в переулке Комиссариатском, 17. Это единственный дом в городе, в котором первый этаж кирпичный, а второй — деревянный с резьбой.

Инвестора для реставрации дома искали более 5 лет — с февраля 2014 года . За эти годы спасти дом предлагали его жильцы и активисты. Судьбой его было обеспокоено и Белорусское общество охраны памятников истории и культуры — ходили слухи , что дом хотят вывести из списка историко-культурных ценностей и снести, но они в итоге не оправдались .

При этом строение не было защищено ни от разрушения, ни от вандалов. В конце 2017 года, по словам председателя Могилевского областного отделения Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Владимира Кравченко, неизвестные срезали в старинном доме входную металлическую дверь и выбили окна, однако милиция отказалась возбуждать уголовное дело . Мол, никакого ущерба нет, так как стоимость дома нулевая.

Общество охраны памятников и культуры просило горисполком передать дом им, чтобы спасти его. Теперь, наконец, нашли инвестора.

Реставрацией будет заниматься ООО «Олдсити». Проект заявлен на площадке инвестфорума «Мельница успеха», где был подписан протокол о намерениях между Могилевским облисполкомом и обществом. По данным реестра юрлиц Беларуси , ООО «Олдсити» зарегистрировано всего 8 месяцев назад — в ноябре 2018 года. А юридический адрес — по соседству: переулок Комиссариатский, 29. Это здание также является историко-культурной ценностью и принадлежит фирме. После реконструкции в нем размещаются офисные помещения.

«Олдсити» кроме реставрации дома и строительства многофункционального центра с паркингом уже возводит рядом здание, в котором разместится медицинский центр по оказанию диагностических услуг, в том числе МРТ.