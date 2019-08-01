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В Могилеве все же спасут уникальный дом. А рядом построят многофункциональный центр и паркинг
Источник материала: Tut.by
В Могилеве уникальный жилой дом постройки конца XIX века, признанный объектом историко-культурного наследия, все же спасут. Здание ждет реставрация,
Речь идет о двухэтажном жилом доме в переулке Комиссариатском, 17. Это единственный дом в городе, в котором первый этаж кирпичный, а второй — деревянный с резьбой.
Инвестора для реставрации дома искали более 5 лет —
При этом строение не было защищено ни от разрушения, ни от вандалов. В конце 2017 года, по словам председателя Могилевского областного отделения Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Владимира Кравченко, неизвестные срезали в старинном доме входную металлическую дверь и выбили окна, однако
Общество охраны памятников и культуры просило горисполком передать дом им, чтобы спасти его. Теперь, наконец, нашли инвестора.
Реставрацией будет заниматься ООО «Олдсити». Проект заявлен на площадке инвестфорума «Мельница успеха», где был подписан протокол о намерениях между Могилевским облисполкомом и обществом. По
«Олдсити» кроме реставрации дома и строительства многофункционального центра с паркингом уже возводит рядом здание, в котором разместится медицинский центр по оказанию диагностических услуг, в том числе МРТ.
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Речь идет о жилом доме на переулке Комиссариатском, 17 - у него первый этаж сделан из кирпича, второй - деревянный с резьбой.
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