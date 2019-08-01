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Лучшая «Ночь кино» сезона: Тарантино и два отличных хоррора за 15 рублей
Источник материала: Tut.by
В ночь с 9 на 10 августа в 23:45 в столичном кинотеатре «Москва» пройдет
Почему смотрим: ответ очевиден. Синефильское попурри о фабрике грез подойдет как любителям экшена, так и фанатам авторского кино. Если вы из лагеря поклонников Марго Робби, тоже впору брать билет на сеанс. К тому же на экране появятся ДиКаприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Курт Рассел и — внезапно — Аль Пачино. Похоже, Тарантино сделал максимально зрительское кино с блестящим кастом на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона, чтобы вы наконец хотя бы из любопытства выбрались из дома. Плюс картина идет почти во всех минских кинотеатрах, так что августовский вечер все-таки придется потратить на девятый фильм эпатажного гения кино. У которого, к слову, в этом году появилась премия пальмовой собаки Каннского фестиваля (теперь думайте, как жить с этими знаниями).
Что пишут критики:
— Тарантино и раньше обращался к прошлому, но никогда не реконструировал его настолько скрупулезно, не стремился так глубоко вскрыть саму «суть» выбранного времени и места (Ефим Гугнин,
— С тем же сверхъестественным ощущением ритма, что и раньше, Квентин живописует эпоху во всем ее абсурде и великолепии, и не поймешь, издевается или на самом деле со всей душой (Егор Беликов, «
— «Однажды… в Голливуде» притворяется то бадди-муви, то триллером, то, собственно, вестерном. Тарантино наполняет своими фирменными «фишками»: остроумными диалогами, ситуациями на грани фола, бодрой смесью реальности и вымысла (Валерия Высокосова, «
Почему смотрим: мы бы, скорее всего, обошли вниманием очередной прокатный фильм ужасов, если бы к нему не приложил руку Гильермо Дель Торо («Форма воды», «Багровый пик») — это его продюсерский проект. Экранизировал хоррор-трилогию «Страшные истории для рассказа в темноте» — антологию подростковых ужастиков — Овредал, режиссер триллера «Охотники на троллей». Проклятая книга с жуткими картинками, городские легенды, надписи кровью и недосмотренные дети точно станут предметом ваших ночных кошмаров, готовьтесь.
Что пишут критики:
— Как и «Очень странные дела» и многие другие «детские» хорроры, «Страшные истории» не пугают всерьез. Это не
Почему смотрим: «Маленькое красное платье» по стилистике — далекое эхо линчевских «Шоссе в никуда» и «Твин Пикса», только с отчетливой антикапиталистической повесткой. Эротика, саспенс и откровенный хоррор перемиксуются в рваном монтаже на экране и заставят вас с ужасом смотреть на всю свою одежду (или даже снять ее) — хотя картина, разумеется, совсем не про вещи. Ну, а Гвендолин Кристи, то есть Бриенну Тарт из «Игры престолов», в роли наглого озабоченного подростка вообще можно рассматривать как отдельный вид искусства. Фильм прокатился по многим более-менее звучным фестивалям и обещает вкрай поломать голову минскому зрителю.
Что пишут критики:
— Страшно смешная, смешно страшная, очень красивая и странная смесь китчевого хоррора и британской сатиры (Дмитрий Барченков,
— Стрикленд не берет зрителей за горло, не культивирует саспенс, а скорее отстраненно наблюдает за тем, какие чудные дела творятся в лондонских бутиках(Михаил Трофименков, «
— Если отбросить мистику, перед нами — довольно едкий срез британского общества (Ольга Белик,
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В ночь с 9 на 10 августа в 23:45 в столичном кинотеатре «Москва» пройдет очередная летняя Ночь кино.
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