Лучшая «Ночь кино» сезона: Тарантино и два отличных хоррора за 15 рублей

Источник материала: Tut.by

В ночь с 9 на 10 августа в 23:45 в столичном кинотеатре «Москва» пройдет очередная летняя «Ночь кино» . Хотя нет, все-таки не очередная. Вы только посмотрите на эту подборку фильмов: новый Тарантино, расхваленный хоррор «Маленькое красное платье» и фильм, в который поверил Гильермо дель Торо. Рассказываем про каждый.

«Однажды в… Голливуде»

Когда: с 8 августа. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный». Режиссер: Квентин Тарантино. О чем кино: о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету известный телеактер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Почему смотрим: ответ очевиден. Синефильское попурри о фабрике грез подойдет как любителям экшена, так и фанатам авторского кино. Если вы из лагеря поклонников Марго Робби, тоже впору брать билет на сеанс. К тому же на экране появятся ДиКаприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Курт Рассел и — внезапно — Аль Пачино. Похоже, Тарантино сделал максимально зрительское кино с блестящим кастом на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона, чтобы вы наконец хотя бы из любопытства выбрались из дома. Плюс картина идет почти во всех минских кинотеатрах, так что августовский вечер все-таки придется потратить на девятый фильм эпатажного гения кино. У которого, к слову, в этом году появилась премия пальмовой собаки Каннского фестиваля (теперь думайте, как жить с этими знаниями).

Что пишут критики:

— Тарантино и раньше обращался к прошлому, но никогда не реконструировал его настолько скрупулезно, не стремился так глубоко вскрыть саму «суть» выбранного времени и места (Ефим Гугнин, DTF ).

— С тем же сверхъестественным ощущением ритма, что и раньше, Квентин живописует эпоху во всем ее абсурде и великолепии, и не поймешь, издевается или на самом деле со всей душой (Егор Беликов, « Искусство кино »).

— «Однажды… в Голливуде» притворяется то бадди-муви, то триллером, то, собственно, вестерном. Тарантино наполняет своими фирменными «фишками»: остроумными диалогами, ситуациями на грани фола, бодрой смесью реальности и вымысла (Валерия Высокосова, « КиноРепортер »).

«Страшные истории для рассказа в темноте»

Когда: с 8 августа. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Мир», «Москва», «Пионер». Режиссер: Андре Овредал. О чем кино: компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

Почему смотрим: мы бы, скорее всего, обошли вниманием очередной прокатный фильм ужасов, если бы к нему не приложил руку Гильермо Дель Торо («Форма воды», «Багровый пик») — это его продюсерский проект. Экранизировал хоррор-трилогию «Страшные истории для рассказа в темноте» — антологию подростковых ужастиков — Овредал, режиссер триллера «Охотники на троллей». Проклятая книга с жуткими картинками, городские легенды, надписи кровью и недосмотренные дети точно станут предметом ваших ночных кошмаров, готовьтесь.

Что пишут критики:

— Как и «Очень странные дела» и многие другие «детские» хорроры, «Страшные истории» не пугают всерьез. Это не «Солнцестояние» Ари Астера или «Мы» Джордана Пила. Здесь максимум можно начать почесываться на сцене с пауками или пару раз вздрогнуть при появлении очередного монстра. Просто интересно наблюдать за событиями и гадать: съест герой плавающий в супе палец или вовремя остановится? (Алексей Хромов, « Киноафиша »).

«Маленькое красное платье»

Когда: с 1 августа. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Мир», «Москва», «Центральный». Режиссер: Питер Стриклэнд. О чем кино: маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не каждый сможет ее заплатить.

Почему смотрим: «Маленькое красное платье» по стилистике — далекое эхо линчевских «Шоссе в никуда» и «Твин Пикса», только с отчетливой антикапиталистической повесткой. Эротика, саспенс и откровенный хоррор перемиксуются в рваном монтаже на экране и заставят вас с ужасом смотреть на всю свою одежду (или даже снять ее) — хотя картина, разумеется, совсем не про вещи. Ну, а Гвендолин Кристи, то есть Бриенну Тарт из «Игры престолов», в роли наглого озабоченного подростка вообще можно рассматривать как отдельный вид искусства. Фильм прокатился по многим более-менее звучным фестивалям и обещает вкрай поломать голову минскому зрителю.

Что пишут критики:

— Страшно смешная, смешно страшная, очень красивая и странная смесь китчевого хоррора и британской сатиры (Дмитрий Барченков, GQ ).

— Стрикленд не берет зрителей за горло, не культивирует саспенс, а скорее отстраненно наблюдает за тем, какие чудные дела творятся в лондонских бутиках(Михаил Трофименков, « КоммерсантЪ »).

— Если отбросить мистику, перед нами — довольно едкий срез британского общества (Ольга Белик, The Hollywood Reporter ).

Когда: в ночь с 9 на 10 августа. Старт в 23.45, окончание в 6 утра. Где: кинотеатр «Москва». Сколько: 15 рублей. Купить билет