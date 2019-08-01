|
Представляем участников Рыцарского феста-2019: клуб исторической реконструкции «Kanton Zürich»
02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Рыцарские фестивали вроде нашего не только праздник, но и возможность для реконструкторских клубов, участники которых рассредоточены по всей Беларуси, встретиться и провести время вместе. Именно такой возможностью стал фест в Мстиславле для клуба «Kanton Zürich».
По меркам других гостей фестиваля, «Kanton Zürich» — клуб достаточно молодой. Тем не менее под его знамёнами собрались уже опытные реконструкторы.
— Почти все мы выходцы из других клубов, которые дружат между собой или имели общие интересы и взгляды на реконструкцию, — рассказал руководитель «Kanton Zürich» Евгений Анискевич.
В состав клуба входит 24 человека из разных городов Беларуси: Барановичей, Могилёва, Минска, Витебска. Среди них есть и представитель Мстиславщины Родион Косолапов.
— Тренировки основного состава проходят в помещении, которое клубу предоставил отдел культуры Ляховичского райисполкома, — объяснил руководитель клуба. — А в полном составе мы встречаемся, пожалуй, только на фестивалях и соревнованиях.
«Kanton Zürich» занимается реконструкцией позднего Средневековья — боевой культурой Швейцарии и Германии XIV века.
Реконструкторы специализируются на историческом средневековом и современном мечевом бое.
— Фестиваль в Мстиславле всегда оставляет много позитивных эмоций. Между собой мы называем его «ламповым» и душевным, — поделился Евгений Анискевич.
Светлана КВЯТКОВСКАЯ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыцарские фестивали вроде нашего не только праздник, но и возможность для реконструкторских клубов, участники которых рассредоточены по всей Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)