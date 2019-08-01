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Представляем участников Рыцарского феста-2019: клуб исторической реконструкции «Kanton Zürich»

02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Рыцарские фестивали вроде нашего не только праздник, но и возможность для реконструкторских клубов, участники которых рассредоточены по всей Беларуси, встретиться и провести время вместе. Именно такой возможностью стал фест в Мстиславле для клуба «Kanton Zürich».

Представляем участников Рыцарского феста-2019: клуб исторической реконструкции «Kanton Zürich»

Фото с официальной страницы группы ВКонтакте

По меркам других гостей фестиваля, «Kanton Zürich» — клуб достаточно молодой. Тем не менее под его знамёнами собрались уже опытные реконструкторы.

— Почти все мы выходцы из других клубов, которые дружат между собой или имели общие интересы и взгляды на реконструкцию, — рассказал руководитель «Kanton Zürich» Евгений Анискевич.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: клуб исторической реконструкции «Kanton Zürich»

Фото с официальной страницы группы ВКонтакте

В состав клуба входит 24 человека из разных городов Беларуси: Барановичей, Могилёва, Минска, Витебска. Среди них есть и представитель Мстиславщины Родион Косолапов.

— Тренировки основного состава проходят в помещении, которое клубу предоставил отдел культуры Ляховичского райисполкома, — объяснил руководитель клуба. — А в полном составе мы встречаемся, пожалуй, только на фестивалях и соревнованиях.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: клуб исторической реконструкции «Kanton Zürich»

Фото с официальной страницы группы ВКонтакте

«Kanton Zürich» занимается реконструкцией позднего Средневековья — боевой культурой Швейцарии и Германии XIV века.

Реконструкторы специализируются на историческом средневековом и современном мечевом бое.

— Фестиваль в Мстиславле всегда оставляет много позитивных эмоций. Между собой мы называем его «ламповым» и душевным, — поделился Евгений Анискевич.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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