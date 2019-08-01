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Можно ли курить на своём балконе?
Источник материала: СТВ
Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Балконы не включены в перечень мест, где запрещено курить. Почему? Об этом рассказали в программе
Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Но автомобиль тоже частная собственность, и внутри я могу курить, сколько хочу. Тем не менее, внесли запрет на курение в машине в присутствии детей до 14 лет. В квартире дети тоже могут находиться.
Ольга Бартман:
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Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Балконы не включены в перечень мест, где запрещено курить. Почему? Об этом рассказали в программе Утро. Студия...
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