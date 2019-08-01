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Жестокое убийство в Хорватии. Обнаружены тела 2 взрослых и 4 детей
Источник материала: СТВ
Новости Хорватии. Жестокое убийство: в хорватском Загребе обнаружены тела шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них женщина, четверо детей и мужчина. Все они были застрелены. На месте инцидента правоохранители обнаружили 7-месячного младенца с ранениями.
Малыша доставили в больницу, где о нем позаботятся медики. Правоохранители подозревают в совершении преступления мужа убитой. Вероятнее всего, причиной стала ревность. Мужчина объявлен в розыск.
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Новости Хорватии. Жестокое убийство: в хорватском Загребе обнаружены тела шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них женщина,...
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