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Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день

02.08.2019 11:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Ильин день. В честь одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета, службы проходят во всех храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день

Образ пророка тесно переплетался с божеством, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю. В народе считается, что именно со 2 августа лето переходит к осени и с этого дня заканчивается купальный сезон.

Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день

Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день

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Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Ильин день. В честь одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета, службы проходят во всех храмах, сообщили в...
 
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