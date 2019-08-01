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В Минске милиционер спас школьницу. Она хотела спрыгнуть с 19-го этажа

02.08.2019 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Школьница хотела спрыгнуть с балкона 19-го этажа в Минске. Ее жизнь спас сотрудник милиции. Эту информацию сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Первомайский РУВД. 

В милицию поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что ее подруга планирует совершить суицид. Об этом девушка рассказывала в прямом эфире своим подписчикам. Оперативный дежурный направил на место событий милицейский наряд. 

По дороге к жилому дому по улице Руссиянова, где девушка планировала прыгнуть с 19 этажа, сотрудник уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников пытался общаться со школьницей в социальных сетях. Он уговаривал девушку от суицида и тем самым оттягивал время совершения поступка. Прибыв на место событий, Дмитрий Гутников оперативно нашел балкон и оттянул школьницу на безопасное расстояние от ограждения. 

Позже девушка была передана лично родителям. Девушка пояснить свой поступок не смогла.  

В июне текущего года мужчина хотел спрыгнуть с моста. Его спас милиционер (здесь подробнее). 

Люди в материале: Дмитрий Гутников
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Школьница хотела спрыгнуть с балкона 19-го этажа в Минске. Ее жизнь спас сотрудник милиции. Эту информацию сообщает агентство «Минск-Новости» со...
 
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