«Протянул руку и накинул браслет». Как минчан разводят на деньги «буддистские монахи»

Источник материала: Tut.by

«Подошел мужчина ряженный под буддистского монаха, протянул руку как для рукопожатия. Я протянул в ответ, а он накинул мне на запястье браслет из ниток и попросил за это денег», рассказывает минчанин Сергей. Жители столицы говорят, что на улицах города появилось несколько таких «дарителей» браслетов. Многим неудобно отказываться от неожиданного подарка, поэтому приходится давать деньги. FINANCE.TUT.BY узнал, как действовать в подобных ситуациях, чтобы не расстаться с честно заработанными.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Про «буддистского монаха» — представителя народов Азии в странном одеянии горчичного цвета, который «дарит» на улицах Минска браслеты, а потом просит за них деньги, нам рассказал минчанин Сергей.

— Шел в районе улицы Козлова. Подошел мужчина в костюме буддистского монаха, протянул руку, будто поздороваться хотел. Я тоже подал руку. Он мне завязал на запястье браслет из ниток. Я сразу поблагодарил. А потом он у меня монету попросил, — рассказывает Сергей. — Снял подарок и вернул, зачем мне этот браслет? Денег не дал. А ведь многим будет неудобно отказать.

Оказалось, что в Минске не один такой «монах», а несколько. Их видели в районе Немиги, площади Победы, в парке Горького. Один даже зашел на летнюю террасу кафе и «одаривал» его посетителей. В редакцию прислали видео и несколько фото этих людей.

— Это своеобразное манипулирование человеком. Вроде, тебе что-то подарили, несмотря на то, что это тебе не нужно, в деньгах уже неудобно отказать, — отметила минчанка Елена.

В МВД сказали, что по поводу монахов с браслетами люди в милицию пока не обращались.

— На сегодня заявлений и даже сообщений о деятельности этих людей в органы не поступало, — сказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова. — Но мы убедительно просим граждан Беларуси и гостей, которые приезжают к нам из других стран, чтоб они проявляли бдительность и не поддавались на такие предложения, не реагировали на них, не вступали в какой-то диалог и контакт с людьми, которые под видом монахов или еще кого-то предлагают какие-то товары или услуги.

Чтобы защитить себя от таких навязчивых предложений, в МВД советуют обращаться в милицию.

— Мы рекомендуем обращаться в территориальные органы внутренних дел, чтобы защитить свои права и права других людей, разобраться в ситуации, в которой они чувствовали себя не совсем комфортно, ощущали давление со стороны этих лиц, — продолжает Ольга Чемоданова. — Ведь на подобные уловки могут купиться и пенсионеры, и дети. Хорошо будет, если люди не будут оставаться равнодушными в подобных ситуациях.

Раньше минчане сообщали, что сталкивались с другим видом «развода» — с продавцами флажков возле железнодорожного вокзала и в районе метро Якуба Колоса. Тебе протягивают флажок, берешь, а следом показывают бумажку, на которой написано, что стоит он 3 рубля. О таких предложениях сообщали и жители Гродно.